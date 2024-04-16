醬園弄︱章子怡離婚後再登康城影展　前夫汪峰慶出道30年相形見絀

45歲國際影后章子怡去年10月宣布與結婚8年的內地搖滾歌手汪峰離婚，消息震驚華語影壇及娛樂圈。二人當時分別發表離婚聲明，坦言彼此間沒有辜負與背叛，並會在未來共同撫養一對子女。章子怡離婚消息傳出轉眼已達半年，與前夫汪峰各自繼續在影壇與樂壇發展，各有各忙下似乎漸漸展開新生活。近日章子怡主演新作《醬園弄》宣傳越發頻密，更入圍第77屆康城影展非競賽單元，令章子怡再次成為影圈頭條。

章子怡主演新作《醬園弄》宣傳越發頻密，更入圍第77屆康城影展非競賽單元。（視覺中國）

章子怡與汪峰離婚後，共同撫養一對子女。（汪峰微博圖片）

章子怡主演新作《醬園弄》為陳可辛執導的內地電影，與雷佳音、超麗穎、楊冪及朱一龍能內地一線演員合作，雖然在內地網絡不時引起有關選角爭議討論，但仍不減電影的期待程度。《醬園弄》劇情改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀四十年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、非常爛賭，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。據消息指，陳可辛於2022年10月的釜山電影節宣布拍攝該部犯罪懸疑電影，而女主角亦將由章子怡飾演。

由章子怡主演、陳可辛執導的電影《醬園弄》入選第77屆康城影展非競賽單元。（巴黎旅遊局網站圖片）

章子怡主演的《醬園弄》再次帶領她登上國際電影舞台，並再次有緣於康城影展亮相，章子怡曾兩次有主演作品入圍康城競賽單元，曾經擔任頒獎嘉賓，更受邀成為官方大師班的焦點影人，是首位獲邀的亞洲演員。章子怡亦是華語影壇唯一一位曾於香港電影金像獎、金馬獎、百花獎、中國電影華表獎、金雞獎上奪得影后殊榮的大滿貫得主。

章子怡曾多次亮相康城影展。（視覺中國）

章子怡亦是華語影壇唯一一位曾於香港電影金像獎、金馬獎、百花獎、中國電影華表獎、金雞獎上奪得影后殊榮的大滿貫得主。（視覺中國）

章子怡將會再次踏上國際影壇的同時，前夫汪峰亦為自己出道30年而慶祝，並宣布將會舉行一系列30周年紀念活動，包括推出新專輯、開辦演唱會。雖然對比章子怡在國際影壇的成就，汪峰似乎相形見拙，然而二人離婚後能夠各自為事業拚搏，並共同撫養孩子，亦為公眾樂見的結果，亦得到不少網民的祝福與支持。