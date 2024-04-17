雙面女弑親案｜父母管教嚴厲兼禁止拍拖　越南女買兇殺人母親慘死

現今有不少父母都太著重子女的表現，特別是學業或成績方面，可能某部分怪獸家長更會規限子女的正常社交，但怎會有父母想過，管教過於嚴厲，反而會惹來殺身之禍？最近Netflix上架的紀錄片《雙面女弑親案》（What Jennifer Did），就講述了2010年發生的恐怖案件，當時二十多歲的Jennifer竟然因為父母管教嚴厲及禁止拍拖而買兇殺父母，最終父親頭部中槍重創，母親慘死。



《雙面女弑親案》日前在Netflix上架，隨即登上香港區點播排行榜第一位。（Netflix）

2010年治安良好的加拿大小鎮，發生一眾震驚當地民眾的殘暴兇案，身分不明的歹徒闖進越南移民潘氏的家中，父母一死一重傷，唯一目擊者女兒Jennifer則絲毫無損。當時警方接到Jennifer報警，指自己被綁在上層，父母被兇徒射殺，曾一度憑高超的說謊技巧騙過警方。但由於沒有被硬闖的痕跡，加上Jennifer聲稱雙手被綁但仍能報警，警方感到事有蹺蹊。經過抽絲剝繭的調查後，竟發現一直扮演受害者的Jennifer才是幕後真兇，並在前男友協助下買兇殺父母。

Jennifer一直扮演受害者，以高超的說謊技巧瞞過警方。（紀錄片畫面）

潘氏夫婦被女兒買兇殺人，母親梁碧霞慘死，父親頭部中槍，幸好康復過來。（紀錄片畫面）

原本性格活潑的Jennifer出生於加拿大，越南籍的父母潘漢輝及梁碧霞跟一班亞洲家長一樣，積極栽培女兒，除了管教嚴厲、對學業成績要求高，亦迫女兒學鋼琴。踏入青春期，Jennifer認識了前男友Daniel，兩人展開了地下情。其後由於Jennifer成績不算名列前茅，而未能入讀心儀大學，為了怕被父母鬧而假裝上大學4年，還偽造了畢業證書。加上父母戀情曝光，父母禁止Jennifer與毒販男友Daniel來往而被迫分手，才動了殺機。

Jennifer未能入讀大學，但成功憑偽造畢業證書來騙過父母。（紀錄片畫面）

Jennifer父母知道Danny是毒販後，禁止女兒與對方來往。（紀錄片畫面）

案件令人感到唏噓的是，鋼琴老師憶述Jennifer曾崩潰指父母對自己的期望太高，不只管教嚴格，甚至沒收手機及限制日常生活，令Jennifer喘不過氣來。有不少網民看畢紀錄片後，都表示在怪獸家長管教下成長的孩子，不是出人頭地就是變得扭曲。亦有人慨歎，片中透露Jennifer母親臨死前仍向歹徒呼喊「不要傷害我的女兒」，證明母親深愛Jennifer，只是用錯了方法令女兒變成愛說謊的雙面人。

有不少網民看畢紀錄片後，都表示在怪獸家長管教下成長的孩子，不是出人頭地就是變得扭曲。（紀錄片畫面）