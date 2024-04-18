陳可辛多年巨作《醬園弄》官宣　集結內地四大頂流未上映已爆HIT

導演陳可辛籌備7年之久的電影《醬園弄》，近日正式官宣參演名單，除了女主角章子怡之外，還集結內地四大人氣頂流，包括楊冪、趙麗穎、李現、易烊千璽，還有多位演技派演員，卡司陣容相當強勁。

《醬園弄》近日正式官宣。（《醬園弄》微博圖片）

對於《醬園弄》的角色人選，除了因電影公開15秒預告，確定女主角由章子怡出演之外，其他盛傳的名單都未能得到確認，現時官方已公開演出名單，明確得知楊冪、趙麗穎一同出演女配角，而據官方公布按角色出場順序排名，電影中趙麗穎較楊冪先出場，前者是第五位人物出現，而後者則是第九位。

除了她們之外，還有兩大頂流男星易烊千璽及李現，前者是第三位出場，後者則是第十八人物出場，一部電影集結四大頂流，未上映已引來極大關注。其他演員包括有彭昱暢、大鵬、雷佳音、梅婷等，都是好戲之人。

四大頂流一同參演。（楊冪微博圖片﹑趙麗穎微博圖片﹑易烊千璽微博圖片﹑李現微博圖片）

電影早前播放預告。（微博圖片）

另外，近日導演陳可辛在一個電影活動中表示，章子怡等了《醬園弄》這部電影有8年時間：「這一部戲也是2015年找她的，2015年到現在也八九年了，到開機就八年到上片就九年了，一直她都對這部戲這個角色不離不棄，每次找她，她都說她來。」還表示章子怡是一位比較理性的演員：「她是非常理性的去跟你聊劇本，甚至對我來講是太理性了，但是她一站在鏡頭前呢，她就會用感性去表演是兩個完全不同的人，我覺得這個是我拍戲那麼多年比較沒碰過的。」