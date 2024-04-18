我在這裡等你︱劉俊謙孖范少勳兩大男神合演　預告一週破百萬點擊

劉俊謙孖范少勳兩大男神主演，詹子萱、林予晞合演年度心動系電影《我在這裡等你》將在5月15日香港上映！正式預告早前於網路率先上架，不足一週就衝破百萬點閱，足以證明網民引頸以待！而電影亦宣布近期憑NETFLIX影集《愛愛內含光》人氣爆棚的新生代女星詹子萱，穿著比基尼熱情登場，和范少勳親密互動讓劉俊謙醋意大發，成為雙帥感情升溫的最強助攻！

劉俊謙孖范少勳兩大男神主演，詹子萱、林予晞合演年度心動系電影《我在這裡等你》將在5月15日香港上映！（《我在這裡等你》電影劇照）

而預告中也首度揭露劉俊謙及范少勳兩人有段跨越10年的奇幻緣份，預告中可見劉俊謙飾演的香港作家天宇深陷低潮，遇見范少勳飾演的台北小混混阿翔，兩人一起尋找鯨逝灣，旅途過程曖昧升溫，逐步帶出兩人過往命運般的交集，而最後一句對白：「信箱後面的世界，不管通往哪裡，一定會讓我們再次相遇。」引發影迷無限想像，劉俊謙透露：「這部電影就是在講奇蹟，只要相信就有機會去改變！」

劉俊謙片中飾演來自香港的作家天宇。（《我在這裡等你》電影劇照）

預告中寶島上位女神詹子萱也搶眼登場，熱情飛撲范少勳，子萱在片中飾演和范少勳在育幼院一起長大的青梅竹馬友人夏夏，是位南台灣辣妹，詹子萱透露：「夏夏性格大剌剌，每次出現都超熱情，每一場都要把能量拉滿。」夏夏的出現，間接幫助天宇和阿翔釐清對彼此的感覺，堪稱最強助攻！而《我們與惡的距離》文青女神林予晞特別演出社工陳俞心，談到首次和劉俊謙合作，打趣說：「完全就像在看港劇，親眼見到帥氣男主角在眼前上演各種震驚反應。」她也強調自己是「關鍵角色」，期待影迷好好期待。

詹子萱在《我在這裡等你》飾演性格直率的夏夏。（《我在這裡等你》電影劇照）

金曲歌王HUSH為《我》片首度驚喜獻唱電影主題曲，也引爆影迷期待，今日曝光主題曲〈我在原地等你〉MV，在HUSH溫暖嗓音演繹下，兩位男主角命定式相遇更為動人，浪漫指數爆錶！主題曲MV請見：https://youtu.be/eUsZx-hXuiU。

金曲歌王HUSH首次為電影獻唱主題曲。（電影公司提供）

電影《我在這裡等你》由金鐘編劇鄧依涵執導，將一段跨越時空的浪漫緣分搬上大銀幕，特別邀來HUSH獻唱主題曲，導演鄧依涵表示：「他的嗓音有種很特殊的磁性，可以迷幻憂鬱，也能溫暖療癒，很適合演繹電影中兩個男生從原本孤單的生活，到後來找到彼此陪伴的旅程！」導演大讚電影主題曲MV就像有位隱藏的靈魂在守護著這兩個男生的旅程，深深打動聽眾。

范少勳和劉俊謙在新片有著一段「雙向奔赴」的情感。（《我在這裡等你》電影劇照）

這不僅是HUSH首度獻聲電影主題曲，也是第一次詮釋不是自己寫的詞曲，直呼：「很有挑戰性！」他透露初次聽完〈我在原地等你〉就覺得是首溫柔的歌，錄音時不斷回想起電影中海洋場景，「我一直想著兩個相愛的人，無論如何總是會相遇！」歌詞中他最喜歡的是「放下戒心」，認為這句話反應現代愛情裡很多自己給自己的「不允許」，「因為種種的不允許，反而也許錯過很多愛情的風景。」〈我在原地等你〉已在各大平台上架。

范少勳和劉俊謙在新片《我在這裡等你》有段奇幻的緣分。（《我在這裡等你》電影劇照）

《我在這裡等你》由抓馬文化出品及製作，安樂影片香港發行，謝國豪監製、金鐘編劇鄧依涵執導，范少勳、劉俊謙、詹子萱主演。故事講述失意的香港作家天宇，偶遇台北街頭混混阿翔，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣份，2024年5月15日在香港及澳門上映。

范少勳和劉俊謙共演《我在這裡等你》，一起踏上尋覓鯨逝灣的旅程。（《我在這裡等你》電影劇照）

范少勳和詹子萱新片中是青梅竹馬，感情極佳讓劉俊謙很吃醋。（《我在這裡等你》電影劇照）