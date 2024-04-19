不夠善良的我們︱許瑋甯不靠完美五官反更出位　搣甩機心千金標籤

台灣電視劇《不夠善良的我們》近日啟播，旋即於華語觀眾間成為話題，更於各大影評網站平台取得一致好評！《不夠善良的我們》由林依晨、賀軍翔及許瑋甯等台灣一線演員主演，劇情講述兩位同月同日出生的女主角，曾經愛上同一位男生、成為彼此的情敵，多年過去後分別已婚與單身，40歲左右的二人在家庭、職場、生活之間面對不一樣的掙扎。

許瑋甯近日主演新劇《不夠善良的我們》在華語觀眾間被受注目。（視覺中國）

許瑋甯於《不夠善良的我們》憑演技意外跑出，比第一女主角林依晨更受觸目。（《不夠善良的我們》劇集劇照）

林依晨的演技一向被華語影視觀眾所認同，然而另一位女主角許瑋甯卻憑《不夠善良的我們》的演出突圍，角色Rebecca成為難得的亮點，引起廣大女性觀眾共鳴，細膩演技亦令人刮目相看！此前，許瑋甯在觀眾心目中一直為「阮經天前女友」、「台劇御用千金」，憑精緻度近乎完美的混血五官，成為不少熱播台劇的第一女配角，出道近20年來角色亦一直被定型。

許瑋甯於劇集裡飾演單身中女Rebecca，演技引起女性觀眾共鳴。（《不夠善良的我們》劇集劇照）

許瑋甯的混血五官精緻度近乎完美！（許瑋甯IG圖片）

許瑋甯於《不夠善良的我們》裡，飾演樣貌出眾、然而處事謹慎細心的第二女主角Rebecca，角色因為來自破碎的原生家庭，因此缺乏自信與安全感。Rebecca因為現實的局限，令她錯過心愛的對象，此後一直單身、寄情工作之中，許瑋甯亦深切地演活Rebecca這位敏感、孤獨又自卑「中女」角色，成功搣甩「機心千金」的標籤。

許瑋甯深切演活Rebecca這位敏感、孤獨又自卑「中女」角色，成功搣甩「機心千金」的標籤。（《不夠善良的我們》劇集劇照）

許瑋甯近年為了尋求演藝事業的突破，先後飾演不少超脫形象的角色，包括恐怖片《紅衣小女孩》、以性侵為題材的Netflix台劇《她和她的她》，積極嘗試並成功開闊戲路。許瑋甯的破格的演出除了漸漸被觀眾接受，亦讓她分別提名金馬獎「最佳女主角」與「最佳女配角」。

許瑋甯憑《紅衣小女孩》的演出，提名金馬獎「最佳女主角」。（《紅衣小女孩》電影劇照）

去年許瑋甯憑《她和她的她》榮獲金鐘獎「迷你劇集/電視電影女主角」獎，一躍成為金鐘視后，當時她在台上哽咽感謝自己：「謝謝我自己，一步一腳印走到了現在！」雖然美貌是許瑋甯天生的本錢，亦帶她走進電視框與大銀幕，然而近年演藝事業的突破，卻來自她努力不斷自我挑戰，透過演出在觀眾面前一再證明自己。