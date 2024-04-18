金像獎2024︱殿堂巨星缺席引降格討論　爾冬陞一早透露名單大原則

年度影壇盛事「第42屆香港電影金像獎」剛於週日（14日）完滿舉行，本屆一共頒發19項大獎，並邀得洪金寶、劉嘉玲、郭富城、姜大衞等巨星亮相典禮。本屆金像獎舉行後引起不少公眾討論，當中除了「最佳男主角」獎由梁朝偉第六度獲得引發爭議外，金像獎陣容亦成為觀眾焦點之一，外界有聲音指本屆金像獎嘉賓較歷年失色，更有華語地區觀眾認為金像獎地位大不如前，因此周潤發、劉德華、張家輝等香港電影巨星均未有出席。

「第42屆香港電影金像獎」剛於週日（14日）完滿舉行。（陳順禎 攝）

梁朝偉憑《金手指》六度封帝，引起不少爭議。（截圖）

香港電影金像獎一直為本港最大型電影頒獎禮，亦被視為與內地金雞獎、台北金馬獎地位相當的影壇「三金」獎項，一直為演員夢寐以求獲得的殊榮。然而有不少內地網民認為今屆金像獎「人腳」明顯遠遜歷屆陣容，被受觀眾期待的香港演員均未有出席，淪為「三金」電影獎榜尾，對現象甚感失望。

華語地區觀眾非常期待周潤發出席本屆金像獎。（視覺中國）

華語地區觀眾非常期待劉德華出席本屆金像獎。（梁碧玲 攝）

華語地區觀眾非常期待張家輝出席本屆金像獎。（陳順禎 攝）

香港電影金像獎的紅地氈與頒獎嘉賓名單，歷屆均不會事前對外公布，對於本屆出席者的安排，金像獎主席爾冬陞曾於典禮舉行前的拜神記者會上提及，當時爾冬陞對外澄清：「金像獎嘅主角係被提名人」亦表示座位與紅地氈名單安排亦會以提名者優先。同時爾冬陞亦透露本屆典禮遇上災難性座位安排困難，直至典禮舉行前的記者會，手上仍欠超過80張門票，需要自己親自出面逐一致電處理。

金像獎主席爾冬陞在典禮前的記者會上，曾表示當時面對災難性座位安排問題。（葉志明 攝）

「第42屆香港電影金像獎」頒獎典禮上，從客觀情況可見，除了上月底已啟程遠赴德國拍攝新戲、憑《金手指》提名並獲得「最佳男主角」獎的梁朝偉以外，五項焦點演技大獎的提名演員均有到場。而影帝古天樂、影后張艾嘉、鄭秀文、袁詠儀及原定出席的劉青雲，亦擔任頒獎嘉賓，陣容份量與歷屆相若。

影帝古天樂與影后袁詠儀擔任本屆金像獎頒獎嘉賓。（直播截圖）

影后張艾嘉擔任本屆金像獎頒獎嘉賓。（直播截圖）

影后鄭秀文擔任本屆金像獎頒獎嘉賓。（直播截圖）

至於外界期待現身的周潤發、劉德華及張家輝，雖然去年亦分別推出新作如《別叫我「賭神」》、《金手指》及《爆裂點》，然而均未有憑演出得到提名，按爾冬陞主席陳述的座位緊絀情況，幾位重量級影帝未有出席，亦合符優先原則，實在無法因此推論為金像獎地位降格。

周潤發未有憑《別叫我賭神》的演出提名金像獎。（《別叫我賭神》劇照）

劉德華未有憑《金手指》的演出提名金像獎。（《金手指》電影劇照）