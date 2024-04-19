孫耀威舊愛直播帶貨遭恥笑　當年被分手勁傷心52歲婚姻狀況成謎

台灣女星鄭家榆，2000年代憑劇集《懷玉公主》一炮而紅，還跟劇中拍檔孫耀威假戲真做，秘密交往一年多後被男方拋棄，有傳她因情傷大受打擊，花了5年才能忘懷，但之後卻突然宣佈息影，到2013年才復出拍戲。

當年《懷玉公主》紅遍兩岸三地。（劇照）

重返幕前工作的鄭家榆發展不及以前，近年亦大幅減產，日前她被發現加入直播帶貨行列，仲重現當年《懷玉公主》的經典格格造型，大打集體回憶牌來吸引觀眾，影片點撃率過百萬，不過網民恥笑年過半百的她費盡心思翻炒舊作，仲借分享跟黃曉明合作的回憶來吸流量，只為賣出價值19蚊人民幣的防曬帽，曾經的大明星淪落至此，不禁令人唏噓。

鄭家榆以格格造型做直播帶貨，慘遭網民恥笑。（網上圖片）

現年52歲的鄭家榆的婚姻狀況至今仍是個謎，去年愚人節她曾分享身穿婚紗的照片，還表明「我要結婚啦！」，以為她終於找到好歸宿，但不少人認為她為應節在開玩笑。此外，年前鄭家榆曾出書大講昔日戀情，以不開名形式談及跟孫耀威的關係，透露自己大受打撃：「原來那種毫無預警之下的分手方式，在我心中比出軌、比分分合合⋯⋯不對！他連分手都說不出口，只說了一句：『我想要冷靜一段時間』，然後就再也找不到人。這種人間消失的方式，對於我這樣一個很容易『不安』的人其實更恐怖。」