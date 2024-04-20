查無此人︱余凱祺搏盡性感露背宣傳　為拍戲唔食飯︰拍完即刻暴肥

香港電影《查無此人》由孫立基自編自導，以盜竊身份犯罪為題材，與港人日常不時遭遇的騙案息息相關。《查無此人》雲集新一代男女演員主演，班底不乏影壇新鮮面孔，包括余凱祺、鄒文正、黃定謙、陳善渝、李濰靜及陳穎妮，亦有資深演員張松枝友情客串。《查無此人》今日（20日）於尖沙咀舉行宣傳活動，齊集一眾主演於街頭快閃率先向粉絲派電影周邊禮物，吸引過百人圍觀集郵及領取禮品，為5月23日正式上映造勢！

《查無此人》於尖沙咀舉行宣傳活動，張松枝、李濰靜、余凱祺、陳善渝、陳穎妮、鄒文正及黃定謙（左起）等一眾主演，於街頭快閃率先向粉絲派電影周邊禮物。（莫匡堯 攝）

《查無此人》宣傳現場聚集過百人圍觀及與演員集郵。（莫匡堯 攝）

主演《查無此人》的李濰靜、余凱祺、陳善渝與陳穎妮（左起）除了派發禮物，亦派心心冧一眾粉絲！（莫匡堯 攝）

主演《查無此人》男女主角鄒文正、余凱祺於街頭宣傳活動前接受傳媒訪問，凱祺今日以大露背打扮性感現身，笑指尺度尚可：「還好啦，因為都諗咗好耐着咩嘅，廢事失禮大家、想著得靚啲！」現場有過百粉絲聚集，凱祺表示不擔心被揩油：「又唔怕嘅，咁多人一齊都安全嘅！」鄒文正亦盡紳士風度護花：「我哋都保持安全距離，所以唔驚！」

《查無此人》男女主角鄒文正與余凱祺於宣傳現場接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

余凱祺作為《查無此人》女主角，搏盡露背現身宣傳。（莫匡堯 攝）

談到《查無此人》的拍攝點滴，男主角鄒文正透露工作情況：「呢套戲兩年前拍，喺疫情期間開工都戴口罩，大家喺防疫方面會緊張啲。」余凱祺亦表示：「疫情期間拍攝所以都想短期內完成晒成套戲，所以大家攞最好嘅表現出嚟做好佢！」凱祺首次擔正飾演女主角，坦言有向阿正與前輩張松枝請教演技：「有請教佢哋，不過主要都係同導演傾計居多。開拍之前緊張、有瞓唔着各樣嘢，都喺開拍之前搵導演傾，等個心定啲。」

余凱祺於《查無此人》首次飾演女主角，有向拍檔鄒文正請教演技。（莫匡堯 攝）

《查無此人》將於5月23日上映，余凱祺透露未為粉絲福利打算：「再諗諗先！有謝票場都會想親力親為去多啲！」凱祺為了以最佳狀態飾演女主角，透露在拍攝期間減肥，但亦笑言：「我嗰陣拍完一放鬆即刻暴肥返，因為拍完都相隔一段時間，所以都正常返。（相比最瘦的體重差別？）重咗兩至三公斤左右啦！拍戲為咗keep fit都冇食飯，喺劇組剩係食烚菜，所以幾艱難。」與余凱祺對手戲甚多的鄒文正亦表示非常欣賞：「盡量向佢哋學習，大家都係新演員都好有熱誠，又減肥又好辛苦、頂住高溫，好落力演出。」

余凱祺笑言拍攝《查無此人》後即刻暴肥，但現在已返回正常體重。（莫匡堯 攝）

主演《查無此人》的李濰靜、余凱祺、陳善渝與陳穎妮（左起）均非常省鏡！（莫匡堯 攝）

主演《查無此人》的陳穎妮今日亦露腰現身！（莫匡堯 攝）

主演《查無此人》的陳善渝則曬出一對長腿！（莫匡堯 攝）