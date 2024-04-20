查無此人︱黃定謙望與張松枝演男男親熱戲　陳穎妮︰可以加埋我？

香港電影《查無此人》由孫立基自編自導，以盜竊身份犯罪為題材，與港人日常不時遭遇的騙案息息相關。《查無此人》雲集新一代男女演員主演，班底不乏影壇新鮮面孔，包括余凱祺、鄒文正、黃定謙、陳善渝、李濰靜及陳穎妮，亦有資深演員張松枝友情客串。《查無此人》今日（20日）於尖沙咀舉行宣傳活動，齊集一眾主演於街頭快閃率先向粉絲派電影周邊禮物，為5月23日正式上映造勢！

《查無此人》於尖沙咀舉行宣傳活動，張松枝、李濰靜、余凱祺、陳善渝、陳穎妮、鄒文正及黃謙等一眾主演，於街頭快閃率先向粉絲派電影周邊禮物。（莫匡堯 攝）

《查無此人》宣傳現場聚集過百人圍觀及與演員集郵。（莫匡堯 攝）

主演《查無此人》的李濰靜、余凱祺、陳善渝與陳穎妮（左起）除了派發禮物，亦派心心冧一眾粉絲！（莫匡堯 攝）

主演《查無此人》的陳穎妮、黃定謙與友情客串的前輩張松枝，一同於宣傳活動前接受傳媒訪問，陳穎妮率先介紹自己的角色：「我係一個性感網紅，住喺個劏房裡面！」黃定謙則表示：「我嘅角色嘅小明，喺劏房裡面做一個股神！」張松枝則笑言自己在戲中最犀利：「我係一個友情客串嘅大鱷，成個股市都畀我控制，佢哋係我嘅『股仔』畀啲錢佢哋去做數，有一次竟然想食我夾棍！（黃定謙：會唔會劇透太多呀？）後尾係點？入場支持咪知囉！」

主演《查無此人》的黃定謙、張松枝與陳穎妮（左起）於宣傳活動上接受訪問。（莫匡堯 攝）

在《查無此人》裡飾演性感網紅的陳穎妮，分享到戲中尺度：「呢一次係我破天荒、史上第一次著咁少衫喺鏡頭面前！」更笑言在電影裡將會展露美胸、纖腰及長腿！當問及堅持不露的部位時，陳穎妮笑言：「個胸囉！三點（不露）！我都好努力塑造美好嘅身材畀大家有一種瑕想！」至於在電影裡上演的親熱戲份，陳穎妮表示對手有驚喜：「我嘅親熱戲對手係一個女仔嚟嘅！但係邊個我就唔話畀你哋知，等你哋到時入場睇！（如何化解拍攝尷尬？）我哋事前冇點溝通，剩係有食香口膠！埋位就嚟、要試下個感覺，因為我哋兩個都係第一次女女做呢個行為，所以都要捉到個感覺！」

陳穎妮表示自己在《查無此人》裡破天荒少布在鏡頭前演出。（莫匡堯 攝）

陳穎妮與李濰靜派發禮物時，吸引大量粉絲與途人！（莫匡堯 攝）

與陳穎妮在《查無此人》裡演對手戲，黃定謙被問到沒有親熱戲份的原因時表示：「要問導演喎！」在旁的陳穎妮隨即大膽發問：「你最希望同邊個女演員做床戲？」黃定謙笑指：「我想同松枝喎！我覺得同松枝幾啱喎！」談到張松枝演男男親熱戲，他笑言未有經驗：「諗諗先！係冇嘅！」黃定謙隨即笑指：「咁我哋可以試下喎！」陳穎妮再度語出驚人表示：「可唔可以加埋我呀？」黃定謙卻立即落閘：「我哋男男關你咩事呀？」張松枝亦笑言：「我哋好健康㗎！我哋錫唔會伸脷㗎！」