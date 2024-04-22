湯告魯斯女兒慶18歲生日　打扮秒變成熟展曲線當街「除罩」大解放

荷里活一線動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）從影四十年以來一直紅遍全世界，不論銀幕內外的動向均被受矚目，猶其他多年來精彩的感情生活，經常成為被外媒廣泛報道。如今單身的湯告魯斯曾歷三段婚姻，自從與第三任妻子姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）於2012年離婚後，12年來雖然屢傳緋聞但從未再婚，至於湯告魯斯與前妻賀姆絲所誕下的女兒Suri Cruise，亦於日前（18日）正式成年，早前關於湯告魯斯能夠中止支付瞻養費的消息亦被廣泛報道。

湯告魯斯在銀幕內外的動向多年來被受關注，猶其是他精彩的感情私生活。（視覺中國）

湯告魯斯曾歷三段婚姻，第三任妻子為演員姬蒂賀姆絲。（Getty Images）

湯告魯斯與姬蒂賀姆絲女兒Suri。（視覺中國）

湯告魯斯與姬蒂賀姆絲女兒Suri。（視覺中國）

Suri遺傳父母的出眾外形，星味十足。（視覺中國）

剛滿18歲的Suri Cruise，隨近年經常與母親出入成為外媒鏡頭的新焦點，繼承父母神級顏值的Suri，不經不覺成長為一位亭亭玉立的少女，更與媽媽似足餅印一樣，鏡頭下身型非常高䠷修長。日前Suri與朋友外出慶祝自己的成年大日子，身穿黑色皮褸、露腰T裇及緊身牛仔褲，剛成為大人便一改打扮展現曲線身型，看來相當心急以「最美星二代」的身份登場。

剛剛成年的Suri Cruise打扮秒速變得成熟，身穿黑色皮褸、露腰T裇與緊身牛仔褲，非常心急成為大人。（視覺中國）

日前滿18歲的Suri Cruise外出慶祝生日時，漸漸滲透女人味。（視覺中國）

Suri Cruise被外媒狗仔隊於紐約街頭野生捕獲，當時正與朋友一邊行街、一邊食雪糕慶祝。Suri舉手投足間散發青春氣息之餘，更瀟灑地當街除「罩」，本來只將口罩拉到下巴的Suri，為了更暢快地食雪糕，一手扯脫口罩大解放，隨即露出燦爛笑容，連朋友都忍不住用手機影低Suri的美貌。自小在鎂光燈下成長的Suri，於鏡頭前亦不怕醜，撥弄着一頭棕色長髮讓朋友拍攝，甚有明星風範！

Suri Cruise本來只是拉低口罩食雪糕。（視覺中國）

Suri Cruise本來只是拉低口罩食雪糕。（視覺中國）

Suri Cruise的朋友為她拍照時，Suri隨即除罩，展示燦爛笑容。（視覺中國）

Suri Cruise的朋友為她拍照時，Suri隨即除罩，展示燦爛笑容。（視覺中國）

Suri除罩解放一刻，動作相當瀟灑自在。（視覺中國）