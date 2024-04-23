九龍城寨之圍城｜自組男團Kowloon Four　林峯拍完打戲向女兒賣慘

由鄭保瑞執導，葉偉信監製的電影《九龍城寨之圍城》，今晚（22/4）舉行明星好友場，戲中三位演員林峯、胡子彤及張文傑都各自呼喚好友到場支持，現場更一齊為胡子彤補祝生日。



胡子彤、林峯、張文傑與劉俊謙，拍完《九龍城寨之圍城》成為好友，更自組男團Kowloon Four。（葉志明 攝）

電影拍攝已好一段日子，幾位終於可以欣賞到成品，心情非常緊張。張文傑︰「未試過睇優先場會咁緊張，有少少出騷前嗰種緊張，頻頻想去廁所。」林峯︰「因為有好多動作需要後期剪接，真係唔知出來成品會怎樣，會有意想不到的效果。我就打得好興奮，台前幕後都好盡心盡力，精益求精，期間要互相打氣。」

三位仲即刻起舞，表明已準備好晉身跳唱男團。（葉志明 攝）

三位連同劉俊謙，在戲中是城寨四位好兄弟，感情深厚。現實中都變成好友，更聲稱會自組新男團，名為Kowloon Four，團長由林峯擔任，還笑指張文傑今日一身Dancer造型，似要準備出歌。

劉俊謙今日未能出席明星好友場。（《九龍城寨之圍城》劇照）

拍動作片難免受傷，胡子彤是傷得較重一位︰「之前都有拍動作片，但以槍戰為主，今次是切切實實的拳腳功夫，加上我要用日本刀，事前都花時間進入狀態。不過都有受傷，下巴中招要聯15針，當刻冇諗會唔會破相，淨係諗又要再嚟多take，幸好沒大影響。」

雖然林峯在戲中沒有嚴重受傷，但都有大大小小不同傷痕，問到有否向女兒展示？林峯︰「都有，會向佢賣慘，不停哎呀哎呀，佢都會呵番我，都開心。」電影由於有不少打鬥場面，被列為IIB，暫時未能帶小朋友入場，但阿峯都希望大家多多支持，「呢部係一套非常值得欣賞的電影。」