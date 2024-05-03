2023韓國電影票房︱雲集青龍帝后新作　香港觀眾獨家方法即時重溫

韓國電影近年風靡全球，除了於奧斯卡與康城影展等舉世觸目的影壇盛事屢獲殊榮外，更引領一眾韓國演員與作品衝出國際，全球觀眾對韓國出品的影視作品關注度達前所未有的高峰！2023年先後有不少韓國猛片於香港上映，馬東石主演的《犯罪都市：鐵拳掃毒》、李炳憲主演的《烏托邦浩劫》及玄彬主演的《24小時救參行動》等動作電影均大受歡迎！若觀眾錯過去年超賣座韓國電影，其實可以在Now TV的自選服務點播，重溫一系列韓國熱播電影！

以下為大家盤點2023年韓國超賣座票房鉅製：

馬東石主演的《犯罪都市》第三集《犯罪都市：鐵拳掃毒》去年於香港上映，大受歡迎！（《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照）

李炳憲主演的《烏托邦浩劫》讓他第二度獲封青龍影帝！（《烏托邦浩劫》劇照）

玄彬主演的《24小時救參行動》緊張刺激，粗曠造型更極具男人味！（《24小時救參行動》電影劇照）

2023年度韓國青龍電影獎影帝李炳憲與影后鄭有美的得獎作品亦有上榜！（視覺中國）

第一位：《12.12：首爾之春》

2023年度韓國電影票房及入場人次雙冠軍作品《12.12：首爾之春》，由青龍電影獎影帝黃晸玟及鄭雨盛，攜同朴勳、李聖旻、朴海俊、金成均、鄭東煥、金義聖等主演，更有安聖基、李浚赫及丁海寅等客串演出，其中朴勳更憑作品於「第17屆亞洲電影大獎」上榮獲「最佳男配角」獎！

青龍影帝黃晸玟及鄭雨盛主演作品《12.12：首爾之春》為去年韓國電影票房及入場人次雙冠軍作品。（12.12：首爾之春》電影劇照）

《12.12：首爾之春》劇情改編自1979年「雙十二政變」的真人真事，為韓國電影史上首次將該次韓國重要歷史事件改編成作品。電影去年底於韓國上映期間，累計票房突破1186億韓元（約港幣6億6400萬元），更吸引超過1300萬人入場觀映！《12.12：首爾之春》已於Now TV「爆谷自選服務」獨家播映，搶先於戲院正場首播，並已於4月19日正式上架！

《12.12：首爾之春》劇情改編自1979年「雙十二政變」的真人真事，為韓國電影史上首次將該次政變改編成作品。（12.12：首爾之春》電影劇照）

第二位：《犯罪都市：鐵拳掃毒》

韓國史上最賣座電影系列《犯罪都市》第三集《犯罪都市：鐵拳掃毒》，由「神臂大叔」馬東石、李浚赫、青木崇高主演，劇情講述馬東石飾演的「怪物刑警」馬錫道第三道出手，調查殺人事件時發現新興新型毒品，在查案期間更招惹韓國與日本的黑道組織，連警方內部亦出現可疑人物，於是馬錫道再次用鐵拳重擊罪犯，並一手揪出幕後黑手！《犯罪都市：鐵拳掃毒》在韓國上映期間票房斬獲1044億韓元（約港幣5億9500萬元），超過1000萬人次入場觀映！電影已於Now TV「爆谷自選服務」及Now 影視點播站上架，觀眾可以隨時重溫！

《犯罪都市：鐵拳掃毒》在韓國上映期間票房斬獲1044億韓元，吸引超過1000萬人次入場觀映！（《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照）

第三位：《閨密盜賞團》

走私犯罪電影《閨密盜賞團》，由三料青龍影后金惠秀攜同廉晶雅、趙寅成、朴正民等主演，劇情圍繞韓國獨有的海女文化，集懸疑動作及搞笑等元素。電影講述七十年的的群川漁村裡，兩位海女靠捕魚維生，然而因為工廠排污令漁獲減少，於是決定與走私商合作，由捕撈鮑魚變成「老鼠貨」，途中竟被暗算令兩位海女反目，然而眼見走私商坐收漁人之利，於是二人再度聯手、誓要報復兼大賺一筆！《閨密盜賞團》於韓國上映期間累計票房高達490億韓元（約港幣2億7900萬元），亦有超過500萬人次入場。電影去年僅於香港亞洲電影節舉行期間短暫放映，觀眾現可到Now TV「爆谷自選服務」及Now 影視點播站收看！

《閨密盜賞團》於韓國上映期間累計票房高達490億韓元，亦有超過500萬人次入場，並於香港國際電影節短暫放映。（《閨密盜賞團》電影海報）

第四位：《烏托邦浩劫》

末世災難電影《烏托邦浩劫》由李炳憲、朴敘俊、朴寶英等主演，亦讓李炳憲去年底於青龍電影頒獎禮第二度榮封影帝！劇情講述一場大地震將首爾夷為平地，唯一沒有倒塌的大廈成為倖存者的避難之處，在爭奪有限物資與空間時，終於爆發一場生死決戰！《烏托邦浩劫》去年於韓國上映時票房收報370億韓元（約港幣2億1100萬元），入場人次亦高達380萬人！《烏托邦浩劫》去年於香港上映期間亦收獲160萬港元票房，觀眾現可到Now TV「爆谷自選服務」及Now 影視點播站即時重溫！

《烏托邦浩劫》去年於韓國上映時票房收報370億韓元，入場人次亦高達380萬人，於香港上映期間更收獲160萬港元票房！（《烏托邦浩劫》電影劇照）

第六位：《30日求「分」大作戰》

由姜河那、庭沼珉主演的愛情喜劇《30日求「分」大作戰》，劇情講述男女主角正烈與娜拉戲劇性邂逅相戀，結婚後卻無法忍受彼此窩囊及古怪的性格，於是僅僅結婚30日便選擇離婚，然而一場車禍令彼此失去記憶，二人之間的愛情重新啟動、迎來未知的結局！姜河那與庭沼珉之間的火花令《30日求「分」大作戰》於韓國上映期間，吸引超過216萬人次入場觀映，造就206億韓元（約港幣1億1700萬元）票房奇蹟！《30日求「分」大作戰》去年未於香港上映，觀眾現可到Now TV「爆谷自選服務」及Now 影視點播站即時收睇！

《30日求「分」大作戰》講述男女主角僅結婚30日離婚，然而一場車禍令彼此失去記憶，二人之間的愛情重新啟動（《30日求「分」大作戰》電影劇照）

第九位：《24小時救參行動》

特務動作電影《24小時救參行動》，由韓國男神玄彬與影帝黃晸玟主演，劇情講述23位韓國國民於阿富汗遭塔利班挾持，黃晸玟飾演的外交官與玄彬飾演的特工展開營救行動，在24小時的倒數通牒內，一邊面對人質被殺、一邊四方進行談判，誓要完成不可能的救參行動！《24小時救參行動》於韓國上映期間票房收報164億韓元（約港幣9400萬元），超過172萬人次入場觀映！而電影去年初於香港上映時，亦於兩週內錄得港幣140萬元票房，大受歡迎，觀眾現可到Now TV「爆谷自選服務」及Now 影視點播站即時重溫！

《24小時救參行動》講述23位韓國國民於阿富汗遭塔利班挾持，黃晸珉飾演的外交官與玄彬飾演的特工展開營救行動！（《24小時救參行動》電影劇照）

《24小時救參行動》於韓國上映期間票房收報164億元，超過172萬人次入場觀映，於香港上映兩週內更錄得港幣140萬元票房！（《24小時救參行動》電影劇照）

第十位：《枕邊怪嚇》

驚慄恐怖電影《枕邊怪嚇》，由鄭有美、李善均主演，為曾擔任奉俊昊副導演的柳在宣首次執導的商業電影。電影去年於法國「Gerardmer國際奇幻電影節」上獲頒評審團大獎之餘，亦讓鄭有美爆冷首奪青龍電影頒獎禮影后殊榮！《枕邊怪嚇》劇情講述鄭有美與李善均飾演的新婚夫婦，面對失意的丈夫經常半夜發開口夢，嬰兒出生後更越演越烈！妻子陷入顫慄的心情同時懷疑惡魔在身邊，引發更瘋狂的結局！《枕邊怪嚇》於韓國上映期間，票房錄得137億韓元（約港幣7830萬元），超過118萬人次入場觀映，口碑載道。電影去年中亦曾於香港國際電影節上映兩場，錯過的觀眾現可到tvN Movies自選服務即時收睇！

《枕邊怪嚇》讓鄭有美爆冷首奪青龍電頒獎禮影后殊榮！（《枕邊怪嚇》電影劇照）

第十一位：《絕對味覺情人》

愛情喜劇《絕對味覺情人》由柳海真、金喜善、車仁灼、陳善奎與韓善伙主演，劇情講述研發出絕美味道的糕點公司裡，柳海真飾演的天才研究員與金喜善飾演的貸款公司職員，譜出一段甜蜜的愛情故事。《絕對味覺情人》於韓國上映時，票房錄得133億韓元（約港幣7600萬元），超過138萬人次入場觀映！香港觀眾現亦可以透過Now TV tvN Movies自選服務點播收看！

《絕對味覺情人》於韓國票房錄得133億韓元，超過138萬人次入場觀映！（《絕對味覺情人》電影劇照）

《2023年韓國電影票房排行榜》