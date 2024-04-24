我在這裡等你｜劉俊謙范少勳肉帛相見　男男戀致敬《春光乍洩》

港台兩大男神劉俊謙與范少勳合演電影《我在這裡等你》，即將在香港和台灣上映！ 兩位男主角昨日（4月23日）聯同導演鄧依涵，在台北出席記者會。兩位戲中合譜一段曖昧感情，故此在記者會上，他們都即席擺起不少親密甫士，互相擁抱之餘，又齊齊擺心心手勢，戲裡戲外都非常有默契。他們亦都分享不少拍攝趣事，對阿謙和范少勳最難忘，就是第一場對手戲已經要他們「肉帛相見」！



《我在這裡等你》劉俊謙（前）與范少勳（後）擺出超有愛鐵達尼號經典動作。（電影公司提供）

《我在這裡等你》雙帥劉俊謙（左）、范少勳（右）合比愛心。（電影公司提供）

拍攝的第一場合作戲份，阿謙和范少勳就要半裸只穿內褲，單看畫面非常養眼，而兩位埋位前亦不忘充肌，阿謙現場猛夾胸肌，范少勳則拿啞鈴狂練，阿謙回憶當日拍攝感覺清涼並說:「蠻奔放的，平常褲子裡都是汗，那場戲都沒有汗。」不過他們透露當天最辛苦其實是「皮不能皺」。導演鄧依涵在現場多次提醒，坐姿不能讓皮太皺，但坐著的時候肚子難免會跑出來，阿謙就笑言根本全程都在憋氣：「所以我們看起來都很喘，很像做完大量運動。」戲中二人有親密場面，有記者就問到會否邀請另一半蔡思韵欣賞電影，阿謙搞笑回答：「我要想一下，我怕她會覺得是真的！」

《我在這裡等你》媒體試片，導演鄧依涵（中）與男主角劉俊謙（左）、范少勳（右）出席。（電影公司提供）

兩位又透露拍攝時分別遇上意外，范少勳不慎打碎玻璃門，被碎片割傷左臂。阿謙在海邊拍攝時，則因踩空撞到下巴，縫了10針，兩位身上的紗布一直貼到煞科，阿謙說要特別感謝後製人員：「到現在都還有疤痕，辛苦後製組了，要一直把美容膠帶修掉。」阿謙又憶起之前長留台灣拍片時學了不少台語，不過發音不太準確，有次想大喊「收工」卻講成「修乾」，秒變 18 禁用字，笑翻工作人員。

范少勳(左起)和劉俊謙拍《我在這裡等你》第一場對手戲就坦誠相見。（《我在這裡等你》劇照）

導演分享戲中插入不少張國榮的元素，當中就有致敬《春光乍洩》的場面。（《春光乍洩》劇照）

導演分享時亦都讚兩位男主角，非常適合角色，又指戲中插入不少張國榮的元素，當中就有致敬《春光乍洩》的場面，及後就發現阿謙在《梅艷芳》中飾演過張國榮，覺得非常巧合。而兩位男主角合作完之後亦成為好友，私下亦時常聯絡，阿謙就說：「范少勳是我在台灣認識的第一個演員朋友。」而剛好這天記者會是范少勳跟太太的結婚周年紀念以及2歲的女兒生日，他就指經已提早慶祝，笑言這個重要日子要留給跟阿謙一起度過，阿謙就回應要補送生日禮物給對方女兒，足見二人感情非淺。