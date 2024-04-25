五一電影預售戰況　《九龍城寨之圍城》力戰大熱《維和防暴隊》

內地五‧一黃金周下星期就到，除咗將會有大批人出外旅遊，這亦是全年電影公司兵家必爭的檔期，戲院票房亦會大收。今年香港就有《九龍城寨之圍城》代表出戰，至於內地對手，今年不算多，主要係講述中國維和部隊在非洲執行任務的《維和防暴隊》。而截止星期二的預售成績睇，仲有兩部日本動畫搶佔票房。



林峯有份出演的《九龍城寨》，最近於香港舉辦優先場反應熱烈。(劇照)

電影宣傳句係「炮火逆行 為和平而來」。(《維和防暴隊》劇照)

電影《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑主演。改編自余兒所著的小說《九龍城寨》及司徒劍僑創作的同名漫畫。自4月開始舉行優先場，已獲力讚，說是鄭保瑞另一問鼎金像獎最佳導演之作，林峯的演出更令人眼前一亮等，氣勢在，且看口碑可否帶動。

林峯於《九龍城寨之圍城》中所飾演角色為一名非常希望可以在香港定居的越南難民。(《九龍城寨之圍城》劇照)

戲中還有不少新晉演員，包括劉俊謙、張文傑等。（《九龍城寨之圍城》劇照）

至於內地電影《維和防暴隊》，由香港導演劉偉強監製，李達超導演，黄景瑜、王一博、鍾楚曦領銜主演。故事講中國有一隊海外的維和警察，會深入戰火紛飛的聯合國任務區執行維和任務，而當面對暴亂分子，都會嚴格遵守「最低限度使用武力」去解決問題，相當文明。而電影是取材自中國維和警察解救及護送人質的真實事件，對中國觀眾而言，見到國家的精英可以在海外執行艱鉅任務，特別亢奮。

《維和防暴隊》由香港導演劉偉強監製。(《維和防暴隊》劇照)

電影是取材自中國維和警察解救及護送人質的真實事件。(《維和防暴隊》劇照)

除了兩部主打，其他的強敵還包括兩部日本動畫，分別是《Spy X Family Code︰White》（中譯︰間諜X過家家 代號︰白），及宮崎駿的20年前舊作《哈爾移動城堡》首次在內地戲院上畫。而根據貓眼專業版提供，截止24/4晚上的五‧一預售票房成績，總數已超過5000萬人民幣。

宮崎駿的20年前舊作《哈爾移動城堡》首次在內地戲院上畫。(《哈爾移動城堡》海報)

全新動畫《Spy X Family》在內地亦大受歡迎。(《Spy X Family Code︰White》中國版海報)

當中第一位無懸念地由《維和防暴隊》以1,155萬人民幣登上，第二是動畫《間諜過家家 代號︰白》，有1064萬人民幣，第三是《九龍城寨之圍城》，有810萬人民幣，第四是《哈爾移動城堡》，有681萬人民幣。其實頭三甲暫時差距不算大，直至開畫日及五‧一長假後邊部先係冠軍，就要拭目以待。