方力申主演內地新片首日僅收$74人仔　搞笑扮女人彌補唔到死因

方力申近年在內地拍了不少電影，主演新片《億計劃》近日上映，首日票房竟只得74元人民幣，估計最終埋單只收1000元，可謂慘絕人寰。戲中方力申演出落力，上山下海扮女人搞笑，但一個致命原因令票房仆直。

方力申落力演出但無助票房。（電影截圖）

《億計劃》講述創業失敗的齊飛（方力申 飾）欠下巨額債務，得知一名叫理查的投資人可能是力挽狂瀾的希望，齊飛抓住一線生機前往P國M市唐人街，尋找理查。齊飛初到唐人街便被騙子組合安夏與小鬍子騙上賊船，殊不知齊飛身無分文，也只是在利用對方幫助自己。同名為理查的黑幫團夥帶著價值數百萬的非法鑽石，也來到唐人街。正謀劃和當地黑社會老大鬼爺進行交易。國際刑警高智勇、大春來到唐人街，目標是破獲一起鑽石盜竊案。騙子組合、兩大黑幫、國際刑警，多方勢力因為齊飛的到來錯亂地擰到一起，齊飛發現自己莫名其妙成了員警通緝的犯人、黑幫追殺的物件，事情朝著不可控制的地步走去......

《億計劃》一早有盜版片源流出，難怪票房仆直。（電影截圖）

據內地媒體報導，《億計畫》早在2019年殺青，原計劃在當年暑期檔期上映，原片名叫《菲比尋常》，但最後雪藏足足5年才換名上映，換句話說其實是倉底貨。而更吊詭的是，在《億計畫》上映前，網絡上已有盜版片源，難怪無觀眾願意付錢入場。