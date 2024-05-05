李琳琳專訪︱息影後享受相夫教子　自愧移民前︰未做過賢妻良母

香港同志題材電影《從今以後》，由《叔．叔》導演楊曜愷事隔五年再度執導關注LGBTQ+議題的電影，誠意邀請息影三十多年的李琳琳復出，聯同區嘉雯、太保、廖子妤、梁仲恆及梁雍婷主演。早前李琳琳就久休復出新作，接受《香港01》專訪，分享拍攝《從今以後》的點滴外，更揭露自己真正的復出作品，竟然與奧斯卡影后妮歌潔曼合作，當初參與試鏡的演員更非李琳琳本人！

李琳琳息影三十多年後，驚喜復出拍攝電影《從今以後》，早前就新作接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

九十年代初果斷息影

李琳琳早於1963年以15歲之齡出道，早年為國泰電懋電影公司拍攝不少香港國語片，及後與邵氏當紅武生姜大衞結婚，仍繼續活躍影壇，直至九十年代初息影幕前。談到當年息影的原因，李琳琳表示：「我沒有特別說『我要息影了』。不過在1991年我們決定要移民，所以大約1990年開始便辭演幕前工作，當時我為一個婦女節目擔任主持人。」李琳琳表示希望移民後能夠盡責照顧丈夫與兩位女兒：「我覺得去到加拿大，人生路不熟，雖然有許多好朋友，例如四哥拉姑（謝賢與狄波拉）、肥姐（沈殿霞）、還有Gigi姐（黃淑儀）等好多其他朋友，但我亦需要適應當地生活細節，以及為兩個女兒安排學業，變成一位全職媽媽！」直至希望抽取時間與收拾心情，迎接移民後的新生活。

李琳琳接受專訪時，表示1991年決定移民至加拿大，1990年便辭演幕前工作。（葉志明 攝）

李琳琳出道初期，主演不少國泰、電懋電影公司的國語電影。（《夏日初戀》電影海報）

擔任溫哥華中文電台主持

李琳琳移民加拿大後，定居於溫哥華，雖然未有參與幕前演出，但對演藝的熱情與同業的提攜從未減退。琳琳姐表示抵埗後，機緣巧合下參與當地新成立的中文電台節目：「中文電台的老闆Thomas Fung來找我，希望我為他新成立的電台做一個節目。我覺得既然新開台，非常需要人手，而加拿大的人手亦相當有限，在不會阻礙到我照顧小朋友的前提下，我便參加電台節目。」琳琳姐更笑言主持電台節目最大好處是不用化妝、僅僅需要聲音演繹。

李琳琳隨姜大衛帶同兩位女兒，移民至加拿大溫哥華，成為一位全職媽媽。（姜大衛IG圖片）

李琳琳出道近三十年後果斷息影，談到定居加拿大與回流香港期間，曾否因為「戲癮」而心癢打算復出，李琳琳笑言：「沒有啊！我沒有特別戲癮，不過有時候看到別人的演出，自己會覺得『啊！如果我做，我會唔會係佢咁嘅演繹方法呢？』其實在這三十多年中，不論我在溫哥華居住、或回流之後，也有不少朋友邀請我拍電視劇或電影，但我通通都推辭。」琳琳姐表示猶其在加拿大期間，希望以照顧家庭為生活重心：「當年在加拿大的時候，大家都知道我『老蚌生珠』生了一個兒子！我覺得需要照顧他。我從前未完成學業，已經進入電影圈，從來未曾當過家庭主婦、賢妻良母，所以希望移民後過不同的生活，我亦非常享受。」

李琳琳表示不論移民加拿大或回流香港後，不少朋友邀請她拍攝電視劇或電影，但她一律推辭。（葉志明 攝）

出山與妮歌潔曼合作電視劇

近日《從今以後》於香港上映，外界正為李琳琳復出作品感到驚喜與期待時，琳琳姐卻透露自己的復出作原來並非《從今以後》，更於作品裡與奧斯卡影后合作！李琳琳受訪時表示：「其實拍《從今以後》前，我拍攝了妮歌潔曼（Nicole Kidman）的電視劇《Expat》。」琳琳姐更表示接拍美劇背後，原來有一段出人意表的故事：「當時我的兒子（姜卓文）剛涉足演藝界，經理人帶他進行試鏡，試鏡後要拍攝一段戲中片段交給導演。」故事中，角色有一位媽媽在廚房裡煮飯，於是我便充當那一位媽媽。

原來李琳琳復出並拍攝美劇《Expats》，全因當時初涉足演藝界的兒子姜卓文前往試鏡。（姜大衛IG圖片）

李琳琳笑言片段以兒子為主，自己便隨意地演繹：「我當時『Hea住做』，因為拍攝他為嘛！於是我便『hea住』在廚房裡與他講對白。誰知道過了幾天，他對我說『媽咪，我冇中到呀，不過妳中咗喎！』」琳琳姐驚訝之餘，表示自己三十多年沒有做戲，不會復出拍攝，雖然感謝劇組相中自己的演出，但也透過兒子的經理人婉拒演出。李琳琳續指：「但是劇組他們將我的形象『入咗腦』，劇組不斷請求之下，兒子的經理人提議『琳琳姐，不如妳去試下，試咗鏡妳唔拍都得嘅！』我思前想後，覺得無謂難為劇組，亦不希望好像『懶高竇』一樣，於是我便答應承去試鏡。」

在美劇《Expats》劇組不斷請求下，李琳琳答應接受試鏡。（葉志明 攝）

李琳琳表示試鏡後自己亦未有理會結果，後來收到劇組堅持請自己參演，便與丈夫商量：「後來我與John哥商量，我的兒子亦非常支持我。」於是琳琳姐經過一輪機緣巧合下，答應復出。談到在《Expats》裡的角色，李琳琳笑指：「戲裡其實我做一位清潔工，是在超級市場裡工作。我的長女更為我改一個花名，英文名叫『Sodiasm』我問為甚麼花名這麼長，她笑指『妳做掃地阿嬸吖嘛』於是我便拍攝了這部《Expat》劇集。」

李琳琳接拍美劇《Expats》前，曾與姜大衛商量，丈夫與兒子均非常支持！（姜大衛IG圖片）

「原來荷里活咁嘥錢㗎！」

美劇《Expats》於香港取景，妮歌潔曼於疫情期間來港拍攝，亦成為城中熱話。早前劇集已於串流平台播出，李琳琳表示自己亦有收看，亦親身見證荷里活製作規模：「我自己看到播出，我都覺得尚算不錯。但原來我們香港（電影業）頗悲慘，因為我們本地大多為小製作，就算電視台也只是小製作。我見識到荷里活，原來他們這麼『嘥錢』！我可以形容為『嘥』！因為我覺得非常浪費，雖然他們製作資本雄厚，但坦白說很浪費。」

李琳琳赴美拍攝劇集《Expats》，親證荷里活製作的「嘥錢」程度。（葉志明 攝）

李琳琳解釋指，妮歌潔曼疫情期間來港拍攝，因為免除隔離引起風波，返回美國後不願再回港補拍個別場景，於是在美國搭景拍攝，亦聘請香港演員赴美拍攝：「我跟她（妮歌潔曼）沒有同場戲份，但我們有出現在同一場景、在超級市場中，所以劇組便要將我們一班演員，安排飛到美國、在美國找類近的景。」琳琳姐續指：「但我的拍攝期限已經屆滿，劇組又要另外出資我，請我飛往當地，我亦需要有人陪伴，因為我自己一個人、年紀又大，許久沒試過自己單獨出埠，人生路不熟。」琳琳姐表示，劇組於是安排自己居住在溫哥華的女兒到洛杉磯陪伴：「又提供一輛車我們自己駕駛，有一輛車、住宿、饍食各方面安排周到，於是令我覺得相當浪費！」

妮歌潔曼於疫情期間來港拍攝，曾因免除隔離引起風波。（《Expats》劇集劇照）

赴美拍劇的負擔

談到復出便需要赴美拍攝，李琳琳表示身體狀況並非旅途的最大負擔：「最大擔心反而因為我是一個很落後的人，所有資訊發達的產品均與我無關，我一竅不通！怎樣設置Wi-fi都不會，有許多東西他們在香港就要預先教我，我就要寫下，妳遇到甚麼情況、妳就要如何做，去到酒店又要怎樣設置Wi-fi，他們把很多這些資訊都告訴我，我就記下了，然後我就一個人出發。但如果我真的自己一個人、到我必須去做的時候，我也是一個獨立的人，我不喜歡麻煩別人。」表示若遇到難以解決的難題，也會查問其他人，但盡量不希望勞煩其他人。

李琳琳笑言自己對資訊科技一竅不通，獨自赴美前要由家人預先教學。（姜大衛IG圖片）

復出拍攝香港電影《從今以後》

拍攝美劇《Expats》後，李琳琳接到《從今以後》製片的電話，並附上大綱希望考慮接拍，但當時琳琳姐表示仍未有破例考慮：「我覺得這個題材相當特別，亦認為當中的問題需要我們正視與探討，但我自己有點害怕，畢竟我三十多年沒有正式在幕前演出，我擔心自己『out咗』，如果我『out咗』的話，我接拍會影響別人的作品，電影的可信度。」經過一番考慮後，李琳琳與丈夫商量：「John哥也讀過故事大綱，覺得這個題材非常特別，他當時更說『做我哋呢一行好似吸毒咁樣，Once你拍咗電影之後，你會好想一有機會、或者啲人嚟撩一撩你，你就蠢蠢欲動喇』我也是如此，於是覺得，不如我試一下，所以便接拍這部戲。」

拍攝美劇《Expats》後，李琳琳接到《從今以後》製片的電話，並附上故事大綱希望考慮接拍。（《從今以後》電影劇照）

「我嘅戲份唔多，但係我係戲裡面嘅靈魂！」

李琳琳於《從今以後》飾演一位女同志阿Pat，與區嘉雯為一對同性伴侶，劇情戲份雖然不多，卻是整部電影的靈魂人物。李琳琳談及角色時表示：「我的戲份不多，但我是戲裡的靈魂，我很同意！」事隔三十年再現香港電影大銀幕，琳琳姐表示《從今以後》的演繹方法，多少與昔日有所差異：「楊導演是一個要求自然演繹的人，他不要妳演戲。老實說，我們以前的演繹方式，無論如何都有演戲的成分！會考慮我應該怎樣演繹呢？但楊導演都不要，現在他這班演員，原來每個都不用演戲！他們每個都很自然流露，我是不自然的那一個人！」

李琳琳於《從今以後》裡戲份不多，卻是電影的靈魂。（葉志明 攝）

雖然李琳琳多年未有演出幕前，然而對電影的觸覺與領悟力絲毫未有減退：「我的領悟力高！導演有時候會走過來，他會很斯文、很顧及我的經驗，對我說『琳琳姐，妳呢到可以輕輕少返啲』我領悟力高，我相信我都達到他的要求。只要他告訴我要求如何，我也可以做到，佢才會收貨，因為他並非一個隨便妥協、做不到隨便吧，他絕不會，他有他的要求！」

李琳琳於《從今以後》飾演一位女同志阿Pat，與區嘉雯為一對同性伴侶。（《從今以後》電影劇照）

聽覺減弱無礙演出

早前，姜大衞於「第42屆香港電影金像獎」上榮獲「最佳男配角」獎，得獎得接受傳媒訪問亦透露李琳琳近年聽覺減弱。李琳琳接受專訪期間，亦分享到聽力對拍攝的影響：「其實我的聽力對拍攝沒有太大影響，因為大家都知道各自的部分，互相知道對方的對白，亦掌握整個劇情發生事件。」

李琳琳表示隨年紀漸老聽力減弱，但拍攝《從今以後》期間並未造成阻礙。（葉志明 攝）

至於拍攝期間會否需要助聽器的輔助，琳琳姐則表示：「拍攝完畢時，反而我會戴一戴，聆聽身邊不同人的對話，周邊對鏡頭位擺放位置的調動，有甚麼其他需要，我反而有時會戴着。我現時的聽覺可能比拍攝時候，約2023年初、2022年底時，的確變得較弱，但我又覺得這副耳機都『幾Yeah呀』，戴上也沒有所謂！」