城市獵人︱《AV帝王》脫星驚喜演惠香　一大特徵神還原漫畫版神髓

日本經典搞笑偵探漫畫《城市獵人》，由漫畫家北条司創作，曾製作成動畫及多次改編成電影，包括由香港動作巨星成龍於1993年上映的同名電影《城市獵人》。日前，日本版《城市獵人》電影於串流平台Netflix啟播，是日本影壇首次將該漫畫改編成真人版影視作品，並由鈴木亮平飾演男主角「城市獵人」孟波。除了鈴木亮平神級還原輕佻好色、身手不凡的孟波，助手兼女主角惠香亦非常觸目，並由三級日劇《AV帝王》女主角飾演，令觀眾異常震驚！



日本首次自行改編經典漫畫《城市獵人》為電影，由鈴木亮平飾演男主角孟波。（《城市獵人》電影劇照）

日本首次自行改編經典漫畫《城市獵人》為電影，已於串流平台Netflix啟播。（《城市獵人》電影海報）

鈴木亮平神還原《城市獵人》輕佻好色卻又身手不凡的男主角孟波。（《城市獵人》電影劇照）

Netflix版《城市獵人》女主角惠香，由27歲日本女演員森田望智飾演，在電影裡以一頭微曲短髮與藍色牛仔褸登場，加上冒失、衝動與充滿幹勁的演繹方法，神還原漫畫版惠香的形象，唯一差異則在於身型相較「九頭身」漫畫形象矮小。森田望智於2011年憑電視廣告出道，及後參演多部日劇成為演員，電視框裡外形象清純的森田望智，破格於2019年Netflix日劇《AV帝王》飾演黑木香而一脫成名，更憑演出於「第24屆釜山國際影展」新設「亞洲內容獎」項目裡奪得「最佳新人獎」！

《城市獵人》女主角惠香由森田望智飾演，一頭微曲短髮與牛仔褸，神還原漫畫版的形象。（《城市獵人》電影劇照）

森田望智飾演的惠香與《城市獵人》漫畫形象，唯一差異在於「九頭身」的畫法。（《城市獵人》漫畫圖片）

森田望智私下形象相當清純。（森田望智IG圖片）

森田望智的笑容相當甜美。（森田望智IG圖片）

森田望智私下形象更有一鼓文青氣質。（森田望智IG圖片）

當年年僅22歲的森田望智，在兩季《AV帝王》裡以「脫星」身份全球爆紅，除了全裸演出大量床戲橋段，並在露出腋毛等橋段神還原傳奇AV女優黑木香的形象外，更曾有報道指森田望智在其中一場性愛戲份後的自慰橋段中「打真軍」，難怪場面真實感十足，令觀眾不得不佩服森田望智演戲的認真程度。

森田望智於《AV帝王》裡飾演日本傳奇AV女優黑木香。（《AV帝王》劇集劇照）

森田望智在劇集裡寫實呈現黑木香露腋毛的經典行為。（《AV帝王》劇集劇照）

森田望智因為《AV帝王》而一脫成名。（《AV帝王》劇集劇照）

曾有報道指，森田望智於《AV帝王》裡拍攝AV完事後自慰的一幕「打真軍」！（《AV帝王》劇集劇照）

相比兩季《AV帝王》，森田望智於《城市獵人》裡完全收起性感，認真演繹初出茅蘆、冒失衝動的助手惠香。雖然兩部Netflix作品尺度大不相同，然而森田望智亦未有讓觀眾失望，透過成熟演技搣甩觀眾對《AV帝王》的印象，令觀眾僅覺面善、卻完全與前作演出氛圍脫鈎，成功未有令觀眾因當年《AV帝王》的爆紅程度而出戲。