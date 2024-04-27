寒戰前傳︱吳慷仁低調來港疑開始拍戲　連日嘆煲仔飯︰係愛呀哈利

台灣金馬影帝吳慷仁自新作《但願人長久》展開宣傳及上映後，多次往返台灣與香港兩地，先後出席「第30屆香港電影評論學會大獎」、「第42屆香港電影金像獎」等大型活動及首映禮，令香港觀眾更熟悉這位火速冒起、演技被廣泛嘉許的演員。吳慷仁今日（27日）於社交媒體分享一張煲仔飯盒的相片，讓影迷驚訝慷仁又再次來港，更貼地享用臘味煲仔飯，大讚︰「真心變香港人」！

吳慷仁最近頻密往返香港與台灣，廣東話亦進步神速！（吳慷仁Facebook圖片）

吳慷仁今日低調來港，突發於社交媒體分享一個臘味飯盒的相片！（吳慷仁Facebook圖片）

吳慷仁最近不時現身大型影壇活動，包括「第42屆香港電影金像獎」。（莫匡堯 攝）

吳慷仁於社交媒體分享臘味飯盒的照片之餘，更在寫上：「前兩天吃到現在還在想它，我想…這應該是真愛了，『係愛啊～哈利…』濃濃的醬油味、卡茲卡茲的鍋巴飯、好吃的臘腸…一顆蛋…」大熱天時仍連續幾日食臘味煲仔飯，吳慷仁似乎對香港地道煲仔飯情有獨鍾！而香港影迷則對吳慷仁的帖文內容感到相當驚喜，紛紛留言表示：「真心變香港人了！」「連香港潮語也會用！」，亦有影迷焦急想知道慷仁來港的原因：「在香港開拍《寒戰前傳》？」

吳慷仁分享臘味煲仔飯盒的照片後，吸引大量網民留言，被大讚真的成為香港人。（吳慷仁Facebook圖片）

早前香港史上最賣座警匪電影《寒戰》系列，事隔八年宣布開拍第三四集，故事設定於《寒戰》二部曲前的九十年代，並暫名為《寒戰1994》及《寒戰1995》，更邀請全新演員班底主演，包括三大男神吳彥祖、吳慷仁及劉俊謙！據估計，吳慷仁有機會飾演系列男主角李文彬，即為系列裡年輕版梁家輝，令影迷非常期待！是次吳慷仁再度低調來港，未知是否與《寒戰》前傳拍攝的前期工作相關。

片方於Facebook宣布開拍《寒戰》前傳。（網上截圖）