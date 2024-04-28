贖夢｜張家輝現身烏甸尼電影節首映　喜與香港新晉導演齊衝海外

跑訪了半個地球、前後轉了兩次飛機後，昨天（4月27日）張家輝終於抵達烏甸尼，為新作《贖夢》參展意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元及當地時間4月30號世界首映作準備。抵埗當晚家輝出席大會舉行的「香港之夜」，難得與一眾香港熟悉及新晉導演、演員如莊文強、簡君晋、李子俊、梁雍婷等共進晚餐，喜見大家各自帶着自己的作品，與海外的觀眾見面，享受今次的影展之旅。

家輝出席大會舉行的「香港之夜」，與莊文強、簡君晋、李子俊、梁雍婷等共進晚餐。（電影公司提供）

雖然行程長途跋涉，但家輝卻樂此不疲，對於烏甸尼這個城市感覺良好；且勾起當年與林超賢憑《証人》一片首次踏足這充滿歐洲色彩的地方之種種回憶。臨行前一晚還跟林超賢通電話，兩人笑着約定要再合作新戲，帶着新作品再次參展。

家輝自導自演《贖夢》於烏甸尼電影節舉行世界首映。（電影公司提供）

張家輝執導及主演新作《贖夢》，由劉俊謙、陳法拉領銜主演，袁富華、朱晨麗、李凱賢及袁綺雯助陣參演，許恩怡（Natalie）特別演出，繼《陀地驅魔人》後，今次再有自己的作品參展意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元，家輝也感開心。而《香港之夜》晚宴上家輝跟創辦電影節的合作夥伴Sabrina和Thomas再次碰面，感謝兩人多年來都對港產片作出大力支持和欣賞。席間家輝也趁機認識一班香港新晉導演和演員，且互相合照留念。