來自汪星的你｜郭富城化身狗狗　親演所有表情︰我性格都似小狗

由張家振監製和陸可導演，郭富城、藍盈瑩領銜主演，黃齡、王大陸、邢韻嘉特別演出的奇幻溫情喜劇《來自汪星的你》，講述了糖廠工人江斯旺（郭富城 飾）獨自撫養女兒江露（藍盈瑩 飾）成長，不料在陰差陽錯中變成一隻小狗，於時空交錯後，狗爸阿旺費盡力量找到女兒，發現此時江露已長大成人，並成為了一位創作歌手，但看似光鮮亮麗的背後卻另有隱情。老爸決定以小狗阿旺的身份開啟一段「守護之旅」。（上映日期︰5月16日）

呢張海報，正好表達兩父女變成兩犬女，而城城更成為犬系爸爸。(《來自汪星的你》海報)

電影《來自汪星的你》是一部暖心動人的電影，透過真實的父親，再轉化成犬系爸爸的視角，向觀眾展現兩父女相處的各種疼愛和思念。這次郭富城更嘗試以真人演繹所有小狗的微表情，給導演攝錄下來，才去結合電腦特技效果技術，去打造出一隻形神俱備的小狗，來呈現犬系爸爸「阿旺」的角色。

郭富城飾演一位暖男爸爸。(《來自汪星的你》劇照)

為了狗爸「阿旺」在動作和表情上更加傳神，郭富城事前在現實中對狗狗進行了細緻觀察，更是通過反覆排練而精準拿捏出小動物面部神態的細節變化，力求向觀眾呈現一個生動傳神的小狗角色形象。這部電影對於城城來說很具意義，他很想和女兒分享：「因為這是一部細說愛的電影，我非常喜歡這部作品，當中情節能讓小朋友有所思考，容易接受，上映時會帶女兒觀看，希望她們可以透過這部電影，感受到父親對子女永遠存在無私的大愛。」

郭富城表示會帶女兒入場欣賞該片︰「希望她們可以透過這部電影，感受到父親對子女永遠存在無私的大愛。」(《來自汪星的你》劇照)

囡囡兒時跟城城父女情深。(《來自汪星的你》劇照)

對於這次要挑戰「小狗」角色，可謂是城城從影以來最可愛的一次演出！城城笑言自己性格也像小狗般樂天和真誠︰「在現實生活中我的性格也很像小狗，很樂天，會主動對家人分享一切，在電影裡飾演小狗我很開心，對我來說是全新的挑戰。這些年我一直在不斷地嘗試不同的角色，希望能在每一次的嘗試裡，為大家帶來最好的及不一樣的郭富城」。

郭富城一面在《九龍城寨之圍城》演「殺人王」，另一邊在演暖男爸爸，他高興今次可以帶女兒入場欣賞自己的作品。(《來自汪星的你》劇照)

《來自汪星的你》以奇幻喜劇的方式來表達出父愛，導演陸可在拍攝電影時選擇從父親的角度來講述這段奇幻的父女情，更讓郭富城在戲中化身成為狗爸後，以守護者的身份走進女兒江露的內心世界，開啟一段父親為女兒的「守護之旅」。導演希望通過這部感人溫情的電影表達出「無論以何種方式，我終將會回到你身邊。」這個奇幻童話式設定，讓電影令小朋友們更加懂得珍惜父母的愛。戲中的「分離教育」，也是溫柔地提醒父母和現在年輕人學會如何去愛在當下，如何去表達愛，和展示出不離不棄的守護，更是親情的最高境界。