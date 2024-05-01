九龍城寨之圍城｜劇情角色介紹　戰力寫實拳拳到肉洗走都市武俠風

香港史詩動作電影《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍主演，郭富城友情客串，已於5月1日正式上映。《九龍城寨之圍城》劇情改編自余兒《九龍城寨》小說及司徒劍僑創作的同名漫畫，不論故事背景與人物形象均深入幾代香港觀眾與漫畫迷心中。

《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍主演，郭富城友情客串，已於5月1日正式上映。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨之圍城》劇情簡介：

《九龍城寨之圍城》劇情設定於八九十年代的香港，講述男主角陳洛軍（林峯 飾）初從內地偷渡來港，因為得罪果欄黑幫頭目大老闆（洪金寶 飾）而誤打誤撞逃入城寨，得到名震黑道的龍捲風（古天樂 飾）收留，更結識信一（劉俊謙 飾）、十二少（胡子彤 飾）及四仔（張文傑 飾）幾位盤踞於城寨一帶的好兄弟。然而一段上一代的仇怨令洛軍陷入險境，成為多位黑道大哥追殺的對象，考驗陳洛軍與兄弟之間的義氣感情之餘，更要殺出一條血路！

林峯飾演的陳洛軍得罪大老闆後逃入城寨，但亦因此結識龍捲風以及信一、十二少與四仔等一眾兄弟。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨之圍城》人物設定：

陳洛軍（林峯 飾）

八九十年代由內地偷渡來港的陳洛軍，以陸軍裝髮型登場，在大老闆旗下的夜總會裡大顯身手，展現頑強的身手與狠勁，亦堅持不肯加入黑幫與惡人為伍，因此得罪霸道的大老闆，轉而逃入城寨。雖然陳洛軍在城寨裡生活並不舒適，甚至意外與龍捲風發生磨擦，但不斷拚搏、抱持尊嚴生存下，總算得到龍捲風的賞識，在城寨的角落裡收留他，亦讓他結識到盤踞於城寨一帶的一班兄弟。

林峯飾演的陳洛軍，劇情中先得罪大老闆，及後逃入城寨因此結識龍捲風及一眾城寨中人。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

龍捲風（古天樂 飾）

龍捲風為上一代黑幫傳奇人物，為人沉默寡言、氣勢逼人，被受江湖人物尊重。龍卷風於年輕時與狄秋、Tiger叔等人曾經歷多場惡戰，親手解決「殺人王」阿占，並因此揚名立萬，從此無人敢輕易得罪城寨中人，包括武功同樣高強的大老闆。

古天樂飾演的龍捲風，為上一代黑幫傳奇人物，為人沉默寡言、氣勢逼人，被受江湖人物尊重。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

陳占（郭富城 飾）

與年輕時的龍卷風同為叱吒風雲的黑道中人，因為身手不凡與心狠手辣，因此被稱為「殺人王」，所屬幫會與龍卷風等人惡戰期間，令年輕的Tiger叔失去一眼，亦在不擇手段之下與狄秋結下血海深仇，恩怨延至下一代仍未解脫。

郭富城友情客串飾演的陳占，被稱為「殺人王」，實力與龍捲風相當。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

大老闆（洪金寶 飾）

霸道強橫的大老闆為果欄一帶豪強，經營毒品與夜總會生意，財力雄厚。陳洛軍起初偷渡來港時，曾向大老闆購買假身份證，卻因此產生磨擦、結下仇怨，奈何陳洛軍逃入城寨，令大老闆與手下王九暫時無法追究。

洪金寶飾演的大老闆，為果欄一帶豪強，經營毒品與夜總會生意，財力雄厚。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

信一（劉俊謙 飾）

盤踞九龍城寨的後起之秀，龍捲風手下第一號人物，為人沉穩冷靜、甚得龍捲風的風範，擅使一把蝴蝶刀，身手相當了得。熟悉九龍城寨結構的信一，除了在城寨裡人脈極廣，亦通曉城寨結構，甚至能夠於城寨的窄巷樓梯間駕駛電單車。逃入城寨的陳洛軍曾於信一交戰，後來信一亦介紹洛軍與十二少、四仔認識。

劉俊謙飾演的信一，為龍捲風手下第一號人物，為人沉穩冷靜、甚得龍捲風的風範。（《九龍城寨之圍城》劇照）

十二少（胡子彤 飾）

十二少同為黑道後起之秀，Tiger叔手下第一號人物，為人看似懶散、口水多過茶，但心底裡極重義氣與感情。十二少擅使長短日本刀，身手亦與好友信一相若。

胡子彤飾演的十二少，與信一一樣是黑道後起之秀，Tiger叔手下第一號人物。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

四仔（張文傑 飾）

四仔為住在城寨裡的中醫跌打師傅，曾經為重傷的陳洛軍治病。四仔經常戴上面罩遮蓋臉上疤痕，狹窄的屋內收藏大量日本成人影帶，目的為尋找被迫於日本下海拍攝的女友。四仔身型強壯，是力量型搏擊高手，拳勁甚至能與大老闆匹敵！

張文傑飾演的四仔，經常戴上面罩遮蓋臉上疤痕，狹窄的屋內收藏大量日本成人影帶。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

王九（伍允龍 飾）

王九為大老闆手下第一號人物，留有一頭蓬亂長髮與短鬚、打扮顏色非常浮誇，行徑亦經常貌似瘋瘋癲癲。王九身手極好，實力媲美大老闆，亦練就一身神打鐵布衫奇功，合洛軍、信一、十二少與四仔之力，仍只能打成平手。

伍允龍飾演的王九，為大老闆手下第一號人物，留有一頭蓬亂長髮與短鬚、打扮顏色非常浮誇。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

狄秋（任賢齊 飾）

狄秋為九龍城寨四大業主之一，因為年輕時江湖惡戰期間的慘痛經歷，因此退隱成為生意人。狄秋與龍捲風為結拜兄弟，武功套路亦同出一系，可惜未戰沙場多年，實力早已遠遜後起一代。

任賢齊飾演的狄秋，為九龍城寨四大業主之一，因為年輕時江湖惡戰期間的慘痛經歷，因此退隱成為生意人。（《九龍城寨之圍城》劇照）

Tiger叔（黃德斌 飾）

Tiger叔為黑道德高望重的人物，與龍捲風、狄秋識於微時，於多年前的惡戰裡亦一戰成名，可惜被陳占奪去一眼，年老後實力亦大不如前。

黃德斌飾演的Tiger叔，為黑道德高望重的人物，與龍捲風、狄秋識於微時。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

Tiger叔在多年前的惡戰中，被陳占奪去一眼。（《九龍城寨之圍城》劇照）

《九龍城寨》漫畫角色形象對比：

余兒原著小說《九龍城寨》曾被漫畫家司徒劍僑於2010年起漫畫化，並分成《九龍城寨》與《九龍城寨2》兩輯，主要人物已於前首輯登場，包括陳洛軍、龍卷風、大老闆等，而狄秋則原本在第二輯登場。

古天樂飾演的「哥哥」龍卷風，無論在電影或漫畫裡均非常有型，還原度亦相當高！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

林峯飾演的「戰神」陳洛軍，剷一頭skin head短髮，與MK味較濃的漫畫版造型相距極遠！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

洪金寶飾演「暴力團」大老闆，較讓人聯想到《殺破浪》的造型，與漫畫中光頭金牙的形象相距較遠。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

劉俊謙飾演「龍城第一刀」信一，大刀變小刀之餘，亦沒有漫畫裡一頭金髮。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

胡子彤飾演的十二少，隨身攜帶的長刀在電影裡亦有出現，造型上則大覆改變。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

張文傑飾演的「四仔」，憑一身結實肌肉神還原漫畫裡的AV！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

伍允龍飾演的「王九」非常好打，與漫畫裡的殭屍風格差距甚遠。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

任賢齊飾演「龍城幫」元老狄秋，亦與漫畫裡相當神似！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

黃德斌飾演的「架勢堂」Tiger叔相當有八十年代的大佬風範！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

《九龍城寨之圍城》劇情改編部分：

《九龍城寨之圍城》拍攝風格自成一格，從原著與漫畫中提煉人物基礎設定及故事框架後，發揮獨有的想像力及武打風格，再度革新香港電影裡的九龍城寨幻想世界。以下為大家整理一系列原著、漫畫與電影間改編部分，透過對比劇情與人物關係更了解《九龍城寨》幻想世界。

角色戰力現實化

《九龍城寨》原著小說及漫畫中，繼承都市武俠風格，角色如陳洛軍、龍卷風及王九均有武俠化的戰力。例如陳洛軍進入城寨後，從阿柒及龍卷風身上習得氣功與旋風拳等武功，連九龍城寨牆上的戰鬥痕跡，本來亦由龍卷風在惡戰後、指骨於牆上留下的印記，而對家王九亦擅長輕功、指功與氣硬功。然而電影採實戰武打風格，呈現港產片享譽影壇的真實感，於是過濾武俠風格設定，令龍捲風的旋風拳等武俠招式「失傳」，《九龍城寨之圍城》的武打場面呈現出拳拳到肉的爽快。

古天樂飾演的龍捲風，回憶片段裡傳奇武打場面亦採用相當實戰的風格。（《九龍城寨之圍城》影片截圖）

在原著小說與漫畫中，龍捲風的絕技為旋風拳，極具港漫裡都市武俠風格。（《九龍城寨》漫畫圖片）

大老闆生猛到尾

原著小說及漫畫中，實力及地位均為超班大佬級別的大老闆，不僅在〈圍城〉一役沒有被王九取代，更沒有被王九暗算而死。相反，大老闆在後續更非常生猛，影響力亦相當深遠，雖然不常顯露實力，卻成為洛軍、信一等人強大的外援，不時指點及出手幫忙。

大老闆於原著故事裡生生猛猛到大結局。（九龍城寨之圍城IG圖片）

王九與阿柒

《九龍城寨之圍城》裡的王九按年代風格改頭換面，由伍允龍以相當破格及鮮明的方法演繹，令角色煥然一新。而原著故事裡的王九，與在九龍城寨經營冰室、煮叉蛋飯的阿柒（電影中裡喬靖夫飾演），本身為少林寺的師兄弟，因為一正一邪而不相往來，但關鍵時刻阿柒亦向洛軍指點擊敗王九的方法，解決圍城之下的危機。

伍允龍飾演的王九，在原著裡是一位少林武僧，與煮叉蛋飯的阿柒為師兄弟。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

鐵騎戲份昇華

《九龍城寨》原著劇情中，盤踞於廟街的十二少是一個擅使日本刀、西洋拳及柔道的全能格鬥高手，他亦獨來獨往、經常騎着電單車單獨行事的角色。然而電影中，電單車的元素經改編投放於信一身上，亦因此締造一系列劉俊謙於九龍城寨窄巷樓梯上飛車的動作特技場面，令電單車元素得以保留之餘，昇華成動作飛車，亦在過程裡迅速帶觀眾遊覽一次九龍城寨裡的全貌。