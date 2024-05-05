專訪︱姜大衛全面停工攜手抗癌　李琳琳︰等我好返佢先再接工作

香港同志題材電影《從今以後》，由《叔．叔》導演楊曜愷事隔五年再度執導關注LGBTQ+議題的電影，誠意邀請息影三十多年的李琳琳復出，聯同區嘉雯、太保、廖子妤、梁仲恆及梁雍婷主演。早前李琳琳就復出之作接受《香港01》專訪，談及拍攝《從今以後》的點滴外，亦適逢本年慶祝金婚，回首與丈夫姜大衛這段跨越半世紀的愛情故事，分享從當初相識至攜手抗擊癌症的甜蜜歲月。

李琳琳息影三十多年後拍攝《從今以後》，早前就新作接受《香港01》專訪，期間談及與姜大衛跨越半世紀的愛情故事。（葉志明 攝）

邂逅姜大衛

李琳琳於1974年與姜大衛結婚，今年慶祝結婚50週年紀念，談到與John哥相識的經過，琳琳姐憶述與丈夫一家的淵源：「我其實與John哥的母親紅薇女士，曾經合作數部電影。他的胞兄秦沛拍攝《聖保羅炮艇》（The Sand Pebbles）後返回香港，我當年很喜歡跳舞，我每晚都會去『蒲』！不過我們很乖，沒有服用當時流行的迷幻藥，我猜也算是毒品吧，或者『隊草』即是大麻甚麼的，我們全都沒有！」

李琳琳表示年輕時熱愛舞蹈，晚晚都會到同一間夜總會跳舞。（葉志明 攝）

李琳琳：「我唯獨唔識得John哥！」

李琳琳表示當時常到夜店跳舞，因此與秦沛、嚴慧兄妹相熟：「我們那一群年輕人共有八至十人，每晚去同一間夜總會、每晚都在那裡跳舞，因為我們熱愛舞蹈、我們喜歡跳舞！秦沛回來後都會去玩，我亦有帶John哥的胞妹去跳舞，唯獨我不識John哥！就算我到他家中拜訪，也沒有見過他，因為他經常不在家、算是叛逆青年，都流連街頭！」

李琳琳表示早年曾與姜大衛母親紅薇女士合作數部電影，亦認識大哥秦沛與妹妹嚴慧，唯獨不認識姜大衛。（姜大衛IG圖片）

至於與姜大衛邂逅的時刻，李琳琳回憶指：「當年邵氏有一位叫石天的演員，他首次結婚時，邀請四男四女擔任伴郎伴娘，其餘七位都是邵氏明星，唯獨我並非來自邵氏，但我們因為電影配音而認識，那時我會為電影配國語對白，所以也邀請我當伴娘。當晚我們一眾伴娘四出招呼客人，從而便認識了John哥！當晚我們也去跳舞，John哥亦有參加，就這樣開始結識！」

李琳琳表示為石天擔任伴娘時，招待賓客期間邂逅了姜大衛。（葉志明 攝）

金像獎低調示愛︰「係我識佢以來最肉麻嘅一次！」

姜大衛剛於上月舉行的「第42屆香港電影金像獎」榮獲「最佳男配角」獎，並在台上將獎座贈予李琳琳，恩愛表示今年二人結婚50周年，更「低調」地在嘉賓與觀眾面前示愛。談到年輕時與姜大衛拍拖，李琳琳笑言年輕時的John哥未如今日般浪漫：「當然不是！這次是我認識他以來最肉麻的一次！以前他拍照永遠不會笑！經常『懶Cool』，當年我沒看過他的電影，有些人說、覺得『佢夠Cool呀』！」

姜大衛於「第42屆香港電影金像獎」上榮獲「最佳男配角」獎，並於台上將獎座送給李琳琳作為金婚禮物，並「低調」向太太示愛。（陳順禎 攝）

李琳琳笑言金像獎上姜大衛甜蜜示愛，是「我識佢以來最肉麻嘅一次！」。（葉志明 攝）

姜大衛為六七十年代邵氏電影最當紅的武生之一，更早於1970年憑張徹執導作品《報仇》奪得「亞洲影展」奪得「最佳男演員獎」成為亞洲影帝！當年李琳琳雖然尚未認識姜大衛，但已從身邊同業好友口中有所聽聞：「我記得當年剛好到泰國拍戲，是國泰（電影公司）與泰國合拍的一部電影，其中一位男演員跟我過去，那位男演員一直翻閱一本畫報，就說『如果我有機會好似佢咁就好喇！』剛剛成為亞洲影帝，我看一看『哦！姜大衞，以前個童星』因為我知道他以前拍過一部電影當童星，就是這樣知道這個人。」

姜大衞於1970年憑《報仇》奪得「亞洲影展」的「最佳男演員獎」成為亞洲影帝。（《報仇》電影劇照）

《報仇》由張徹導演執導，姜大衛、汪萍、狄龍主演。（《報仇》電影海報）

李琳琳：「佢畀我嘅印象係懶Cool咁！」

談及初相識時對姜大衛的印象，李琳琳笑指：「他給我的印象就是『懶Cool』、不會經常笑、話亦不多。但很奇怪，他與我相處時卻特別多話。那時我們剛開始拍拖，他會分享關於他的家庭、他的成長片段，從前上學時經常轉校，因為時常被踢出校，他通通都會告訴我。因為我很幸運，算是在溫室中成長，當我聽到他的成長過程，讓我覺得他相當淒慘、這個年輕人身世挺可憐！幸好沒有誤入歧途，於是變得對他……人必然如此，對他既帶有同情、但又覺得他真的『幾Cool』，再加上印象裡記得那位男演員說過『如果我好似佢咁就好啦』，幾項因素加在一起，開始大家在感情方面就有更多進展。」

李琳琳笑言對姜大衛的第一印象是「懶Cool」、不會經常笑、說話亦不多。（葉志明 攝）

姜大衛年輕時期相片。（姜大衛IG圖片）

「我唔係用有咗BB嚟激佢結婚㗎！」

姜大衛作為邵氏最當紅的武生之一，1974年於事業高峰期宣布「封盤」，與李琳琳拉埋天窗，美滿婚姻至今長達半世紀。談到於丈夫最當紅時期結婚，李琳琳笑言當年未感壓力，更解釋結婚原因：「我並不是鼓勵大家學我，不過我是『先上車、後補票』，即是我先懷孕了。當時我也在拍戲，我在新加坡拍戲期間，經常覺得好像胃部不適，於是特意返回香港看醫生，誰知醫生告訴我原來懷孕了。於是我便告訴阿John我懷孕的事，然後又飛到新加坡繼續拍攝。」

李琳琳笑言：「我唔係用有咗BB嚟激佢結婚㗎！」。（葉志明 攝）

姜大衛當年得知女友懷孕，亦主動落力照顧，而發現懷孕的琳琳姐，亦沒有「奉子逼婚」。李琳琳表示發現懷孕後：「我飛回新加坡拍戲，他又飛過來，陪伴我、照顧我，後來返回香港，他就說『不如我哋結婚啦』。我沒有用懷孕來激他結婚！我不是那一種人，他提出結婚，我思考過後決定『好啦，咁我哋結婚啦』。但是如果他沒有提出結婚、沒有表示的話，就算我生下孩子也不會與他結婚，不會嫁給他！我是很獨立的人，現在不是，因為年紀的關係，而且我的身體亦曾經幾次出現狀況，所以我現在變得很依賴。」

姜大衛與李琳琳於1974年奉子承婚。（姜大衛IG圖片）

至於結婚對自己事業的改變，李琳琳表示沒有重大影響：「我結婚後、誕下女兒也有繼續拍電影，後來TVB更邀請我去拍攝劇集。當時我與TVB沒有簽下死約、並非每個月出糧，但當他們有劇集適合我，在那個演員不太多的年代，有適合我的角色，我就會演出。所以對我事業來說沒有太大影響，我亦沒有非常宏大的理想。」表示事業上一向隨遇而安，笑言自己亦算是懶惰的演員。至於與姜大衛的婚姻生活，李琳琳則讚揚：「有一點我要讚他，他不是一個很有要求的老公，所以才可以接受我這個既非家庭主婦、亦非賢妻良母的老婆。」

婚前曾短暫分開一年

姜大衛早前曾於專訪期間透露，與李琳琳婚前曾短暫分手約一年；李琳琳亦於接受專訪期間，從自己的角度還原當年分手事件：「其實很小事，就是執着。我的個性非常執着，執着好聽就是有原則，不好聽就是很小事也很執着。即使你咬字發音差少許也不行，一定要字正腔圓。」琳琳姐表示因為很小事情令她與John哥關係僵化：「我不開心時不會吵架，我就不出聲，是最不好的習慣，吵架的話可能吵完就沒事。我們一直不出聲長達一個月，後來想，一個月都不出聲，大家又很辛苦，其實有時想開口但卻拚死忍住口。後來我們便覺得不如分開，這樣一齊下去沒有意思，於是便分開了。」

李琳琳表示自己年輕時個性非常硬頸。（葉志明 攝）

至於復合的契機，李琳琳分享指：「分開了差不多一年、不到一年，有一天在街頭重遇。當時他開車接送一位朋友、我們都認識的朋友，返回尖沙咀的酒店，剛好我經過、那位朋友於是下車與我聊天，這樣大家便重遇、重新通電話，然後我們又再重新開始拍拖。」琳琳姐表示短暫分開期間，自己對個性有所檢討：「我們在分開的過程中，我也作出檢討，我的硬頸、執着，其實沒有益處。至於他亦非常硬頸，其他男生會說『唔好嬲啦』，他卻相反『去唔去食飯呀？』當妳看到他毫無誠意的表情，我便變得更生氣！」雖然李琳琳自言個性非常執着，然而與John哥至今仍非常甜密，更笑言偶爾遇到意見不合時，竟然會「冇志氣」地幾小時後忘記得一乾二淨！

李琳琳與姜大衛分開不到一年，於街頭重遇，之後亦繼續拍拖。（姜大衛IG圖片）

攜手共渡抗癌歲月

李琳琳於2011年患上大腸癌，當時幸得姜大衛全面停工悉心照料，直至康復後才繼續幕前工作。李琳琳於訪問中坦言：「其實我很感激，因為他當時剛好在內地拍電影，但每逢有三四日，他便會特意飛回香港，到醫院裡陪伴我。」李琳琳表示，因為丈夫的工作在自己發現患病前已經接洽，所以完成後才正式全面停工：「所以他繼續完成該工作，才正式返回香港、不再接其他工作。一直等到我痊癒，才開始再接工作。」

李琳琳於2011年患上大腸癌，在姜大衛的攜手陪伴下，共渡抗癌歲月。（葉志明 攝）

李琳琳回憶丈夫對自己的照顧，非常無微不至：「他一直醫院在陪我，也頗辛苦，因為醫院所有東西都不順手，幸好已經發明電話，所以他可以在醫院看電話、或者平板電腦，渡過一些時間。當時我在吊化療針藥，經常沒有精神，經常想睡覺、沒有胃口，他會為我東奔西走，經常想辦法買東西讓我吃了會有胃口，舒服一點。」

李琳琳在姜大衛的悉心照顧下，康復痊癒。（姜大衛IG圖片）

李琳琳更表示康復後，姜大衛仍堅持每晚與自己散步：「在我康復之後，他無須工作的日子裡，我們也很乖、每晚晚飯後都會在樓下散步。我會走十個圈，大槪半小時，他會走十五至二十個圈，也是半小時，他走得步伐較快，我則慢慢地散步，每晚散步為期約三四個月、不到半年，那段時間我算是最乖！他吃完飯也一定陪我散步！」