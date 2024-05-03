城市獵人︱成龍版集齊邱淑貞王祖賢　顏值完勝30年後日本寫真女星

日本經典搞笑偵探漫畫《城市獵人》，由漫畫家北条司創作，曾製作成動畫及多次改編成電影，包括由香港動作巨星成龍於1993年上映的同名電影《城市獵人》。早前日本版《城市獵人》電影於串流平台Netflix啟播，是日本影壇首次將讓漫畫改編成真人版影視作品，旋即成為香港熱播榜首。《城市獵人》由鈴木亮平飾演男主角「城市獵人」孟波（冴羽獠），更驚喜由三級日劇《AV帝王》女主角森田望智飾演惠香！

鈴木亮平主演的《城市獵人》是日本影壇首次將讓漫畫改編成真人版影視作品，旋即成為香港熱播榜首！（《城市獵人》電影劇照）

香港動作巨星成龍，於1993年已將《城市獵人》拍成電影！（《城市獵人》電影劇照）

《城市獵人》漫畫經典主角除了孟波與惠香，亦有形象性感的女刑警冴子，核心角色除了在Netflix版新作出現外，更於成龍的版本分別由王祖賢及邱淑貞兩位一線女演員飾演。兩部相隔超過30年上映的作品，女演員均極具睇頭，以下立即為大家進行盤點，對比兩代《城市獵人》靚女演員的顏值！

有出名猥瑣的「城市獵人」孟波，有點少得身邊一班靚女？（《城市獵人》電影劇照）

王祖賢vs森田望智

於成龍版《城市獵人》裡，中村惠香由王祖賢飾演，日本版《城市獵人》同一角色槇村香則由森田望智飾演，曾經憑《AV帝王》一脫成名的森田望智，在戲中造型較貼近原著，然而被服裝與髮型所限，美貌僅及真身六成。

《城市獵人》女主角惠香由森田望智飾演，一頭微曲短髮與牛仔褸，神還原漫畫版的形象。（《城市獵人》電影劇照）

相反九十年代初年僅26歲、處於顏值巔峰時期的王祖賢，實在驚為天人，加上九頭身比例下的超修長美腿，實在完勝Netflix新版的森田望智。

成龍版《城市獵人》由王祖賢飾演拍檔的妹妹惠香。（《城市獵人》電影劇照）

成龍版《城市獵人》由王祖賢飾演拍檔的妹妹惠香。（《城市獵人》電影劇照）

當年年僅26歲的王祖賢，顏值與身材實在驚為天人！（《城市獵人》電影劇照）

邱淑貞vs木村文乃

至於飾演芽子的邱淑貞，當年年僅25歲，更剛剛因《赤裸羔羊》的噴血演出而爆紅，除了視覺性感尺度外，邱淑貞亦於《城市獵人》裡渾身散發欲擒故縱的誘惑力，大吊觀眾胃口，連於戲中飾演狼子高達的黎明，亦拜倒於石榴裙下。

邱淑貞於成龍版《城市獵人》裡飾演芽子一角。（《城市獵人》電影劇照）

邱淑貞在電影裡形象相當性感，亦有不少動作戲份。（《城市獵人》電影劇照）

邱淑貞在電影裡形象相當性感，亦有不少動作戲份。（《城市獵人》電影劇照）

當年邱淑貞年僅25歲，剛拍攝完噴血度爆燈的《赤裸羔羊》一炮而紅！（《城市獵人》電影劇照）

邱淑貞在劇情中，令飾演浪子高達的黎明也拜倒於石榴裙下。（《城市獵人》電影劇照）

相反，日本版同一角色野上冴子，由木村文乃飾演，雖然忠實還原到冴子的冷豔性感，然而全程披着大褸、戲份又被大力削減的木村文乃，縱使出動到與孟波「來一發」等低俗有味笑話，仍遠不及當年邱淑貞的演出！

《城市獵人》女刑警角色野上冴子，由木村文乃飾演。（《城市獵人》電影劇照）

木村文乃在電影裡造型保持，就算出動到低俗笑料，亦無法突圍。（《城市獵人》電影劇照）

木村文乃真身其實相當靚女！（木村文乃IG圖片）

木村文乃真身其實相當靚女！（木村文乃IG圖片）

後藤久美子vs華村飛鳥

兩部《城市獵人》劇情中，孟波均被委派保護及拯救一位弱小女角色，成龍版本的千金小姐今村清子，當年由超清純的「國民美少女」後藤久美子飾演，形象天真可愛、小麥色肌膚與身材亦非常亮眼。

後藤久美子當年非常清純可愛！（《城市獵人》電影劇照）

後藤久美子非常身材亦相當不錯！（《城市獵人》電影劇照）

後藤久美子非常身材亦相當不錯！（《城市獵人》電影劇照）

後藤久美子拍住王祖賢與邱淑貞，半點都不輸蝕！（《城市獵人》電影劇照）

至於日本版《城市獵人》裡，被反派落藥追捕的Cosplay少女核桃，則由寫真女星華村飛鳥飾演。雖然現年25歲的華村飛鳥擁有核彈級上圍，身材的骰得來超澎湃性感，然而在劇情中卻苦無展示機會，造型相比銀幕外的性感度大打折扣！

在日本版《城市獵人》被反派落藥追捕的Cosplay少女核桃，則由寫真女星華村飛鳥飾演。（《城市獵人》電影劇照）

華村飛鳥其實真身超清純。（華村飛鳥IG圖片）

華村飛鳥雖然五官清純，但身材絕對不能睇小！（華村飛鳥IG圖片）

華村飛鳥雖然五官清純，但身材絕對不能睇小！（華村飛鳥IG圖片）

溫翠蘋vs水崎綾女vs片山萌美

主演成龍版《城市獵人》的第三位港產女神，亦包括「冬香」溫翠蘋，在電影中經常以超性感造型現身，亦因此產生不少笑料。雖然飾演芽子助手的溫翠蘋連角色都沒有名字，但當年的導彈級身材，相信在影迷心目中留下非常深刻的印象！

溫翠蘋當年的角色雖然沒有名字，但導彈級身材更令人難忘！（《城市獵人》,電影劇照）

溫翠蘋當年的角色雖然沒有名字，但導彈級身材更令人難忘！（《城市獵人》,電影劇照）

溫翠蘋當年的角色雖然沒有名字，但導彈級身材更令人難忘！（《城市獵人》,電影劇照）

溫翠蘋當年的角色雖然沒有名字，但不僅在邱淑貞身邊毫不輸蝕！（《城市獵人》,電影劇照）

在性感女星方面，日本版亦有兩位反派女角色，除了兇狠邪惡，性感形象亦非常出位，分別是33歲寫真女星水崎綾女，飾演化妝品公司女社長瀨田月乃，以及寫真偶像片山萌美，飾演女殺手蠍。水崎綾女與片山萌美同樣擁有天使面孔與豐滿魔鬼身材，在《城市獵人》劇情裡亦透過性感造型稍有展示機會。二人雖然戲份不多，但亦吸引到觀眾注意，紛紛熱切搜尋這兩位寫真女星的真身與作品！

點擊即睇水崎綾女靚相：

+ 1

點擊即睇片山萌美靚相：