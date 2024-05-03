破墓｜致敬《殭屍先生》 　導演熱愛郭富城《小親親》睇50次

韓國驚悚大師張在現執導，《原罪犯》影帝崔岷植、《孤單又燦爛的神-鬼怪》金高銀、《機密同盟2》柳海真及《黑暗榮耀》李到晛等主演的《破墓》日前於香港上映，累積票房突破800萬。

《破墓》致敬《殭屍先生》，香港觀眾應該睇得有親切感。（劇照）

導演張在現近日專誠為香港觀眾進行專訪，透露電影致敬經典港片《殭屍先生》 ：「真的沒預料到在全世界也獲得這麼好的反應。我覺得香港人或中華圈的朋友應該會感到很熟悉，我也受到了小時候喜歡的殭屍電影的影響，例如《殭屍先生》。《殭屍先生》是我最喜歡的電影之一，在《破墓》中晚上偷偷地把棺材載上靈車趕路的場面，就是向《殭屍先生》於深夜用馬車趕路送棺的情節致敬。比起殭屍的臉，人們對殭屍穿的衣服更有好奇心和神祕感，所以我也在揭開第二個棺材出現靈魂的時候，比起靈魂的外貌更集中考慮到服裝的部分。」由於導演很喜歡殭屍電影，所以寄望香港電影人會繼續拍殭屍電影。

《破墓》導演原來係Aaron影迷！（電影公司提供）

除了《殭屍先生》，張在現導演原來都有留意其他港產片，更大爆自己是郭富城狂迷：「因爲我是郭富城的忠實粉絲，我最喜歡的香港電影是《安娜馬德蓮娜》（1998︱郭富城、陳慧琳、金城武主演）和《小親親》（2000︱郭富城、陳慧琳主演），兩部電影分別應該看了五十多遍了！在全世界我最喜歡郭富城，我到現在還留着在釜山電影節上收到的簽名。」說罷更擺出食指，示意郭富城世界第一，非常可愛。

由於《破墓》大受觀眾歡迎，全球影迷都期待電影能夠開拍續集，對此導演表示：「我還沒有考慮製作續集，但如果有機會的話，我想在香港和郭富城一起拍攝港版《破墓》。」