最年輕金像影帝被偶遇親民貼地零架子　結婚多年為愛妻避嫌零緋聞

現年66歲的梁家輝與太太江嘉年結婚36年恩愛如初，兩人育有一對孖女梁穎晨（Chloe）和梁靜儀（Nikkie），兩個女兒已成為人妻。梁家輝一直都被譽為圈中的好好先生，近日有網民在北京機場及香港西九龍過關時，偶遇梁家輝，大讚影帝親民貼地毫無架子。

梁家輝與太太江嘉年結婚36年恩愛如初，兩人育有一對孖女梁穎晨（Chloe）和梁靜儀（Nikkie）。（IG圖片）

梁家輝曾與兩個女兒上節目。（IG圖片）

近日有不同網民在小紅書上載偶遇梁家輝的照片，其中一位網民昨日以「香港西九龍過關，偶遇影帝」為題發文，並寫道：「昨天下午7點返港，在西九龍過關排隊，突然發現站在我前面一位的居然是梁家輝，他如果沒有轉頭簡直認不出！就他自己和一個大概是助理的兩人，穿著都很平常，非常的樸實無華，接地氣，簡直和那些各種大排場的天壤之別。」從相中可見，梁家輝身穿牛仔裝，背着大背囊，手推行李慢慢過關，非常低調。

有網民偶遇梁家輝過關。（小紅書）

大讚梁家輝貼地。（小紅書）

另外，有另一網民日前發文表示在北京機場巧遇梁家輝，影帝親民地與網民打招呼，更對鏡頭舉V，笑容滿面，毫無架子又貼地。有大批網民留言大讚梁家輝帥氣有型，穿上牛仔外套及牛仔褲非常有星味：「身材管理很棒」、「香港演技最好的男人」、「臉上都紅光滿面的」。

梁家輝對鏡頭舉V。（小紅書）

仲同網民笑容滿面打招呼。（小紅書）

梁家輝在1984年憑《垂簾聽政》奪得最佳男主角，是金像獎史上最年輕的影帝，其後演出過多部經典電影，是圈中公認的好戲之人。梁家輝與太太於1987年結婚，他曾在綜藝節目《無限超越班》透露太太是世上最好的女人。

梁家輝結婚多年零緋聞。（IG圖片）

當年梁家輝在落魄時遇上了太太，即使當時梁家輝銀行戶口僅餘下8千元，連辦婚宴也辦不到，太太仍願意嫁，並感激太太不覺委屈，所以得到什麼都要跟太太分享。另外，梁家輝結婚36年近乎零緋聞，有指多年前因與好友張曼玉吃飯而鬧出緋聞，雖然太太並不介意，但梁家輝為了讓太太安心，主動向張曼玉表示為了避嫌，還是不要聯絡。