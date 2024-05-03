馴鹿寶貝｜跟蹤狂原型人物考慮告Netflix　指劇集令其收死亡威脅

Netflix懸疑驚悚劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）近日上架後引起大批劇迷推薦及熱烈討論，由於是真人真事改編而令劇迷大呻心寒。而劇中跟蹤狂女主角Martha的原型人物，竟然考慮控告Netflix及親身經歷恐怖事件的男主角Richard Gadd。

《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）近日上架後引起大批劇迷推薦及熱烈討論。（Netflix）

《馴鹿寶貝》是由Richard Gadd負責創作和主演的一部懸疑驚悚劇，同時也是改編自他本人的同名自傳獨角劇，講述一個事業不順的喜劇演員Donny Dunn（Richard Gadd飾演）只因一次好心，幫助一名素不相識的女子Martha（Jessica Gunning飾演）並請她喝了一杯飲料，豈料這善意的舉動卻給他此後的生活帶來翻天覆地的改變。

《馴鹿寶貝》改編自真人真事。（劇照）

劇集播出後評價極高，隨即引發大眾熱烈討論，有網民迅速找到女跟蹤狂Martha的原型人物。該女士同樣是蘇格蘭人、學過法律、有跟蹤紀錄，同時比Richard Gadd年長20歲，她突然發聲並公開否認跟蹤，更指控劇集令她遭受網路惡言攻擊及死亡威脅，正考慮採取法律行動，如果正式控告Netflix的話，作為律師的自己將會親自打官司。