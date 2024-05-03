猿人爭霸戰猩凶帝國｜菲雅艾倫性感度同步進化　Deep U晉升全透視

電影《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（Kingdom of the Planet of the Apes），導演韋斯保（Wes Ball），繼早前率令一眾演員亮相特別放映場，日前來到首映禮。女主角菲雅艾倫（Freya Allan）上次已經以超性感Deep U造型，中門大開震撼現場觀眾視覺，今次更進一步，索性全透視示人，性感進程跟猿人的進化一樣進取。



上次特別放映場，於倫敦舉行，除了有導演韋斯保，還有演員奧雲提格（Owen Teague）、菲雅艾倫（Freya Allan）、奇雲杜蘭特（Kevin Durand）以及《猿人爭霸戰》系列元祖Andy Serkis。(電影公司提供)

菲雅艾倫是戲中唯一人類角色，戲份極為重要。（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》劇照）

身為新一代矚目新星，菲雅艾倫亦是戲中唯一人類角色，戲份極為重要，所以都悉心打扮，切合《猿人爭霸戰：猩凶帝國》的視覺震撼衝擊觀眾觀感，成功搶劫現場所有人的眼球。當時已留意到，呢場並非首映都這麼瞓身，好難想像到正式首映時仲可以點亮相？

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結果不負眾望，菲雅艾倫在首映禮上以真空全透視示人，可能要配合主題猿人，所以裝扮都原始啲，冇乜布。雖然已經做足安全措施，但其若隱若現的程度，也令人目不暇給，一舉手一投足都獲過百枚閃光積極回應。

菲雅艾倫的性感進化，相當積極進取。(電影公司提供)

菲雅艾倫在電影中有不少動作場面，但菲雅艾倫都能應付自如，而她將引領影迷進入今集的浩瀚世界，表現令人相當期待。至於導演韋斯保，為影像設計與電腦特效師出身，擅長將電腦影像，尤如實況般呈現觀眾眼前，成功將想像出來的未來世界化成現實般的影像。女主角菲雅艾倫就大讚：「他非常有活力，每場都會繪形繪聲地解釋每個聲效動作，我記得有一次，他跑到桌子底下扮作戲中的人類角色！」