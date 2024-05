猿人爭霸戰猩凶帝國｜菲雅艾倫性感度同步進化　Deep U晉升全透視

電影《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes),導演韋斯保(Wes Ball),繼早前率令一眾演員亮相特別放映場,日前來到首映禮。女主角菲雅艾倫(Freya Allan)上次已經以超性感Deep U造型,中門大開震撼現場觀眾視覺,今次更進一步,索性全透視示人,性感進程跟猿人的進化一樣進取。



上次特別放映場,於倫敦舉行,除了有導演韋斯保,還有演員奧雲提格(Owen Teague)、菲雅艾倫(Freya Allan)、奇雲杜蘭特(Kevin Durand)以及《猿人爭霸戰》系列元祖Andy Serkis。(電影公司提供)

菲雅艾倫是戲中唯一人類角色,戲份極為重要。(《猿人爭霸戰:猩凶帝國》劇照)

身為新一代矚目新星,菲雅艾倫亦是戲中唯一人類角色,戲份極為重要,所以都悉心打扮,切合《猿人爭霸戰:猩凶帝國》的視覺震撼衝擊觀眾觀感,成功搶劫現場所有人的眼球。當時已留意到,呢場並非首映都這麼瞓身,好難想像到正式首映時仲可以點亮相?

結果不負眾望,菲雅艾倫在首映禮上以真空全透視示人,可能要配合主題猿人,所以裝扮都原始啲,冇乜布。雖然已經做足安全措施,但其若隱若現的程度,也令人目不暇給,一舉手一投足都獲過百枚閃光積極回應。

菲雅艾倫的性感進化,相當積極進取。(電影公司提供)

菲雅艾倫在電影中有不少動作場面,但菲雅艾倫都能應付自如,而她將引領影迷進入今集的浩瀚世界,表現令人相當期待。至於導演韋斯保,為影像設計與電腦特效師出身,擅長將電腦影像,尤如實況般呈現觀眾眼前,成功將想像出來的未來世界化成現實般的影像。女主角菲雅艾倫就大讚:「他非常有活力,每場都會繪形繪聲地解釋每個聲效動作,我記得有一次,他跑到桌子底下扮作戲中的人類角色!」