《破地獄》首張海報兩代笑匠同檯　許冠文黃子華殯儀業下掀風波

香港電影《破．地獄》於年頭舉行開鏡儀式，英皇集團主席楊受成博士與導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡、朱栢康、秦沛、金燕玲、岑珈其等一眾演員都有出席。兩代笑匠許冠文與黃子華破天荒合作，為二人1992年合演作品《神算》後32年首次主演電影，令人相當期待。



香港電影《破．地獄》由許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡及朱栢康主演。（葉志明 攝）

許冠文、黃子華與朱栢康在《破．地獄》開鏡儀式上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

而電影早前在影視博覽都有宣傳海報於現場曝光，近日就在內地正式發布見街，海報可見兩代笑匠並排而坐，許冠文穿上唐裝，而黃子華就是一身黑西裝，背向而坐未見有交流。《破‧地獄》故事以疫情肆虐生意蕭條為背景，講述被迫改行為葬禮經紀人的道生（黃子華 飾），起初因理念不合與喃嘸師傅文哥（許冠文 飾）產生許多衝突的故事。面對特殊的逝者文哥、親歷文哥與女兒文玥（衛詩雅 飾）相處的點點滴滴，道生對職業及生活的態度也慢慢改變。

海報近日於內地正式見街。（《破‧地獄》海報）

早在開鏡儀式上，黃子華作為億萬票房男主角，能夠與連續兩屆金像獎獲獎的前輩許冠文合作，直言《破．地獄》一完他多年的夢想：「講真，香港有幾個朋友、或者我哋嘅偶像，我好希望人生裡面可以拍一次！咁呢次就真係中到喇！Michael係我名單入面其中一位希望合作，唔止一次啦希望！呢次都係第二次嘅！多過我嘅夢想！」提到子華示許冠文為偶像，黃子華隨即表示：「呢個我要澄清！佢唔係我偶像，佢係幾代人嘅偶像！你喺嗰幾代裡面出世，你就有份㗎喇！」

許冠文與黃子華自1992年神算後，事隔32年再度合作，受訪時直言許冠文是數代香港人的偶像，自己是該年代中的其中一個。（葉志明 攝）