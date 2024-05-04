重慶森林︱文念中曬與何志武合照　網民驚訝發現王家衞冇黑超模樣

王家衞經典作品《重慶森林》於1994年上映，今年適逢上映30周年，近日播映4K修復版，以紀念這部當年榮獲香港電影金像獎「最佳電影」「最佳導演」及「最佳男主角」等獎項的標誌性作品。曾經師承張叔平，因此與王家衞合作《墮落天使》《春光乍洩》及《花樣年華》三部作品的著名美術指導文念中，今日（4日）於社交媒體分享《墮落天使》劇組於1995年拍攝的照片，笑言自己亦與「何志武」、即金城武於《重慶森林》裡飾演的角色曾經合照，然而網民焦點卻意外落在另一人身上！

《重慶森林》適逢上映30周年，近日4K修復版於戲院舉行特別放映。（《重慶森林》電影截圖）

香港電影著名美術指導文念中，因師承張叔平而參與王家衞作品《墮落天使》《春光乍洩》及《花樣年華》的製作。（香港電影金像獎相片）

文念中今日於社交媒體分享兩張舊照，照片攝於1995年4月29日，由一眾劇組幕後工作人員於餐廳裡圍繞金城武合照，文念中於標題寫上：「原來我也有和何志武的合影，算了一下已經是29年前」，更表示師父張叔平當年最有型！

金城武於《重慶森林》裡飾演警員何志武。（《重慶森林》劇照）

文念中於社交媒體分享與「何志武」金城武的合照，更大讚師父張叔平（右二）非常有型，文念中則坐於金城武身前（前排正中）。（文念中IG圖片）

雖然文念中分享的舊照中，有巨星金城武昔日顏值巔峰時期的靚仔樣，然而網民焦點卻落在另一張相片裡的王家衞身上。王家衞成為導演以來，出席不少公開場合或受訪拍照時，均配戴太陽眼鏡，令影迷對王家衞「黑超」形象印象非常深刻。雖然王家衞曾於好友劉鎮偉執導作品《猛鬼差館》裡客串飾演警探，並以真面目示人，然而未有配戴太陽眼鏡的王家衞正面形象曝光，仍然令影迷感到非常震撼！

王家衞多年來出席不少公開場合或受訪拍照時，均配戴太陽眼鏡。（視覺中國）

王家衞曾客串自己編劇的電影《猛鬼學堂》，罕有地沒有戴上太陽眼鏡。（《猛鬼學堂》電影截圖）