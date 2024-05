曾參演《魔戒》(The Lord of the Rings)電影系列及《鐵達尼號》(Titanic)的英國資深演員Bernard Hill,昨日(5日)早上離世,終年79歲,暫時未有公布死因。

Bernard Hill在《鐵達尼號》飾演船長。(劇照)

本來Bernard昨日出席於利物浦舉行的動漫節的《魔戒》活動,四位飾演哈比人的演員伊利亞活(Elijah Wood)、Billy Boyd、Dominic Monaghan與Sean Astin席間向Bernard致敬:「我們今早失去了一個家人,飾演國王希優頓的Bernard Hill。我們想在離台前向他致敬。我們愛戴他。他勇猛,他風趣,他急躁,他易怒,他美麗。」

Bernard Hill遺作劇集《The Responder》剛巧在他離世當天開播。(劇照)

Bernard Hill於上世紀70年代出道,參演過130部影視作品,代表作包括《鐵達尼號》的史密斯船長,以及於《魔戒二部曲:雙城奇謀》(The Lord of the Rings: The Two Towers)及《魔戒三部曲:王者再臨》(The Lord of the Rings: The Return of the King)飾演洛汗國王。