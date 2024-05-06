贖夢｜張家輝自導自演工作量大　大刪戲份︰我係個好Famous嘅演員

剛剛結束的意大利烏甸尼遠東電影節，張家輝都有帶最新自導自演的新作品《贖夢》去宣傳，臨離開烏甸尼前，亦有跟邱禮濤導演，及祝紫嫣導演（《但願人長久》）出席電影節座談會及接受歐洲傳媒訪問。張家輝在席間除了分享《贖夢》的創作起源，又講到自導自演過程非常辛苦，又笑指自己是一個famous star，但都要忍痛大減自己的戲份。

張家輝在烏甸尼出席電影分享會。（電影公司提供）

談到創作起源，張家輝提到自己在不同年紀時，都有令自己印象深刻的夢，所以藉今次新作《贖夢》，將那種真實感受拍出來，講出夢與大家的關係。有記者問到電影的英文名《Peg O' My Heart》是甚麼意思？原來「Peg O'」是西班牙文，意思是一個勾。張家輝︰「所以戲名的意思是有樣東西，一直勾住自己個心。而《Peg O' My Heart》同時是一首浪漫情歌的歌名，我特意將這首咁甜的歌，用到死人冧樓的劇情上，從而帶出極大反差。」

張家輝離開烏甸尼前，跟邱禮濤導演，及祝紫嫣導演（《但願人長久》）出席電影節座談會及接受歐洲傳媒訪問。（電影公司提供）

張家輝又提到自導自演的工作量好大，最後索情將自己戲份刪去一半以上，以取得平衡。「其實我係一個好Famous的演員，但都要Cut。因為當我去到片場時，都冇辦法兼顧咁多事情，我甚至試過行去拍攝的場景，然後返回導演睇Monitor的位置時，我唔識行返去，直至劇組要貼出一些指示才好一點。」

張家輝面對外國傳媒，都不失幽默。（電影公司提供）

臨離開烏甸尼，家輝接受大量訪問宣傳。（電影公司提供）

既然這麼辛苦，有記者直接問他，為甚麼都堅持自己做而不找其他人代替。家輝又再一以貫既認真又輕鬆的口吻回應︰「因為我本身係一個好好嘅演員，我都拎過好多獎，我仍然有好多追求好多慾念在裡面，所以我愛電影。」