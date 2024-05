導演王家衛經常戴著太陽眼鏡示人,已經成為他的標記,日前有網民在Facebook群組分享他20歲時的照片,有人留言感嘆第一次見大導演冇戴黑超的樣子。

有指照片中的王家衛約二十歲,一臉青澀。(網上圖片)

照片中的王家衛形象相當復古,恤衫長褲配眼鏡,文青造型十分清新,據悉他手持的是他第一部相機,是一部已停產的全機械相機。有網民留言:「First time we see his eyes」(第一次見佢對眼)。其實王家衛入行後曾客串演出幾部電影,戲中都沒有戴太陽眼鏡,有人看過他演出的畫面,形容王導年輕時的樣子有幾分似黎明,都算高大英俊。