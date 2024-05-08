海關戰線︱烏甸尼閉幕播映大獲好評　謝霆鋒快閃威尼斯同大廚交流

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，邵劍秋監製，李敏、李昇編劇，謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演，張學友、林嘉欣、劉雅瑟領銜主演，吳鎮宇特別演出，關智斌、陳家樂、衛詩雅、袁富華、米雪、石修、黃錦燊、楊天宇、Amanda S.主演，《海關戰線》已定於7月5日震撼公映，電影榮幸成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影，早前導演邱禮濤、編劇李敏聯同主角謝霆鋒親赴意大利出席盛會，獲現場觀眾報以熱烈口碑迴響；在緊湊的行程中，霆鋒忙裡偷閒，遊走於烏甸尼與威尼斯快閃觀光及享受美食，好好充電之餘，更有外國影迷主動向霆鋒問好，大讚《海關戰線》屬優質出品，並預祝上映後票房大賣！

謝霆鋒代表《海關戰線》出席烏甸尼遠東電影節放映外，忙裡偷閒快閃威尼斯遊覽。（電影公司提供）

謝霆鋒、張學友主演的《海關戰線》為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影。（《海關戰線》劇照）

霆鋒從上海飛往烏甸尼，連同等候與轉機時間，整整花了二十小時，落機後隨即趕赴電影節會場，接受連串訪問、現身烏甸尼遠東電影節終身成就金桑獎頒獎禮恭賀張藝謀導演獲獎，緊接再出席電影節閉幕電影《海關戰線》的世界首映禮，霆鋒笑言有點暈眩的感覺；電影節圓滿結束，霆鋒把握短暫空閒時間，在烏甸尼及威尼斯市內觀光及享受美食，充電後精神為之一振！

謝霆鋒出席烏甸尼遠東電影節後，更把握時間快閃威尼斯！（電影公司提供）

霆鋒回味不已說：「完成烏甸尼影展工作後，趁有點空閒時間，我在市內逛了一陣子，在電影節的工作人員推介之下，我到了一間餐廳享用午膳，食物與環境都很不錯，這頓飯吃得很開心！」餐廳大廚得知霆鋒熱愛下廚，特意盛邀霆鋒往廚房交流心得，餐廳老闆更表示，有出席《海關戰線》的世界首映禮，大讚電影非常精彩，猶如給霆鋒一支強心針！

謝霆鋒於威尼斯享用美食，餐廳大廚得知霆鋒熱愛下廚，特意盛邀霆鋒往廚房交流心得！（電影公司提供）

餐廳老闆更表示，有出席《海關戰線》的世界首映禮，大讚電影非常精彩，猶如給謝霆鋒一支強心針！（電影公司提供）

馬不停蹄，午膳後霆鋒由烏甸尼出發往威尼斯，飽覽浪漫水都的迷人風光，並親身體驗人氣最高的大運河貢多拉之旅，霆鋒說：「從烏甸尼往威尼斯需要個多小時，沒有特別規劃什麼行程，就是逛逛最著名的景點與街道，挺寫意！」

謝霆鋒寫意遊覽威尼斯，相片更似CD封面！（電影公司提供）

謝霆鋒寫意遊覽威尼斯，張張相都有明信片級數！（電影公司提供）

沿路一直有影迷認出霆鋒，熱情的不止亞洲臉孔，連歐洲當地觀眾亦主動上前示好，向霆鋒表示剛欣賞過《海關戰線》，盛讚電影製作認真，動作場面尤其出色，並預祝上映後票房大賣！霆鋒聞言相當雀躍，他說：「希望全球所有觀眾，都會喜歡《海關戰線》！」《海關戰線》已定於7月5日震撼公映，密切期待！

謝霆鋒遊覽威尼斯，張張相都有明信片級數！（電影公司提供）

謝霆鋒遊覽威尼斯，張張相都有明信片級數！（電影公司提供）

謝霆鋒遊覽威尼斯，張張相都有明信片級數！（電影公司提供）