來自汪星的你｜郭富城會帶囡囡睇 「佢見我錫其他小朋友會呷醋」

由郭富城（Aaron）主演，真人加CG的電影《來自汪星的你》今日（7/5）舉行首映。在戲中郭富城飾演一位爸爸，一次意外更令他成為一隻狗，仲穿越咗十幾年，從而要尋回已長大成人的女兒，彌補這段時間未有盡父親的責任。

由郭富城（Aaron）主演，真人加CG的電影《來自汪星的你》今日（7/5）舉行首映。（葉志明 攝）

在首映禮上，Aaron提到今次在戲中既要真人演出，又要演繹不同表情再做後期成為小狗，都是一項大挑戰，願意參與演出，最大原因都是想有作品跟兩個女兒齊齊入場睇。「我都未試過拍完一套戲可以大聲同囡囡講，一齊入場睇呢套真人加動畫的電影，戲中爸爸係真人又係隻狗。」問到導演陸可，郭富城在戲中哪一幕最似狗狗：「戲中最開心的部分最像。」

郭富城好欣賞導演陸可，當日向他推薦拍攝時，不是拎住份劇本，而是一條製作好的簡單動畫影片，誠意可嘉。（葉志明 攝）

另外，戲中一個信念都成功打動城城︰「只要你相信，爸爸就一直會陪伴你。我自己做咗爸爸，同太太一樣，想所有時間都可以陪伴女兒成長。我自己都未曾在戲中飾演個咁好嘅爸爸，之前在《父子》衰到不得了，又唔負責任。」

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郭富城在戲中飾演一位爸爸，跟囡囡相依為命。(《來自汪星的你》劇照)

郭富城在戲中會有位童星飾演女兒角色，城城更對她非常疼錫，如果帶女兒入場會否擔心看到呷醋？郭富城：「之前係會，應該前兩、三年佢睇到我同一個小妹妹拍嘅廣告，佢係會嬲，會呷醋，咁點搞呀？到而家開始大個就明白，不過佢淚點依然好低，之前見到我在《臨時劫案》受傷會喊，所以我都唔敢帶佢睇自己參與的劇情片。」

數年前為保險公司拍的廣告片，想不到曾惹來囡囡的呷醋。（網上圖片）

電影《九龍城寨之圍城》上映五日，票房大破2000萬，作為有份參與的郭富城都恭喜團隊有好成績︰「係開心嘅事，最緊要大家繼續努力。當初我是聽到阿瑞（鄭保瑞）講個故事打動到我。」