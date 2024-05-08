查無此人｜陳善渝初嚐高傲冷艷角色　陳穎妮劏房直播換衫吸金

以盜竊身份為題材之奇情高智犯罪新片《查無此人》，已定於5月23日正式上畫。主演之一的陳善渝（Odi）片中飾演劏房神秘房客，與「包租公」鄒文正是一對拍檔；而Odi的角色高傲冷艷又風騷，所以戲服全都性感貼身，為此開工前她特別邀請美容師健身師和營養師操fit體態及皮膚，以最佳狀態上陣。

陳善渝在戲中角色高傲冷艷又風騷，所以戲服全都性感貼身。（《查無此人》劇照）

陳善渝片中飾演劏房神秘房客，與「包租公」鄒文正是一對拍檔。（《查無此人》劇照）

Odi笑言自己在戲中是個大壞蛋：「有女人味，勾引人，風騷。平時嘅我係冇呢一面，呢次要做一個幕後有好多鬼主意，令人中我計嘅角色，而我嘅partner係阿正，會有啲曖昧但又唔係好知關係。」雖然Odi和阿正是「partner」，但阿正形容得好神秘，「其實我哋真正拍攝時係好少一齊同場出現。」反而阿正和第一次正式拍電影的女主角余凱祺（Kaylee）同場對手戲甚多，阿正表示：「佢好用力、好用心，專業精神畀個like佢，好放，雖然佢新，但精神同感染力好足夠。」

風騷入骨，性感撩人，是Odi在戲中的造型。（《查無此人》劇照）

除了Odi外，李濰靜（Marvia）和陳穎妮（Winnie）這兩位女新人同樣以個人從未試過的性感尺度大膽演出，Winnie角色是個在劏房內以直播維生的女仔，有幾場戲不停換衫除衫轉cosplay、又試過在鏡頭前換衫搏獎金，非常進取。自己一個對住鏡頭嗲聲嗲氣扭腰擺臀，她稱角色是要花盡自己所有力氣令男人鍾意然後課金，這樣才可以令她有安穩生活，而她與另一租客余凱祺亦發生了感情。

陳穎妮（Winnie）角色是個在劏房內以直播維生的女仔，有幾場戲不停換衫除衫轉cosplay，又試過在鏡頭前換衫搏獎金，非常進取。（《查無此人》劇照）

Winnie說：「呢個角色難，我本身唔係性感嘅人，今次仲要做一個男女通殺嘅角色，開工前都有問一啲同女仔拍拖嘅女仔，先知原來佢哋對女仔特別細心，我都有思考角色上點樣表達我對Kaylee𠴱份細心，同埋心理關口上又有少少擔心自己性感唔到，不過去到拍攝現場都係𠴱句啦，『死就死啦！』」

Kaylee與片中另一戀人黎紀君（Christy）孖住影相，外貌的確有點相似。（《查無此人》劇照）

拍攝電影海報當日，Kaylee與片中另一戀人黎紀君（Christy）孖住影相，兩人每次見面總雞啄唔斷，Christy覺得鏡頭後Kaylee是妹妹，大家在拍戲時亦建立默契；而當日鄒文正、陳善渝、黃定謙、陳穎妮、李濰靜、曾頌珊、劉芯寧亦有在場拍攝。