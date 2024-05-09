星期三︱第二季開鏡2025有得睇　22歲Jenna Ortega大個女學行性感

Netflix熱播劇集《Wednesday星期三》，由名導添布頓（Tim Burton）於2022年執導並推出首季，大受美國及全球觀眾歡迎，去年初亦預告將會開拍第二季。昨日（7日）Netflix宣布第二季劇集已展開拍攝，繼續由添布頓執導領航，一班主角亦會繼續回歸，包括劇集女主角「暗黑小天后」Jenna Ortega、小狼女宿友Emma Myers、凡人咖啡師Hunter Doohan等演員。

荷里活「暗黑小天后」Jenna Ortega憑Netflix劇集《Wednesday星期三》紅極一時。（《Wednesday星期三》劇集劇照）

《Wednesday星期三》第二季劇集已展開拍攝，一班主角亦會繼續回歸，包括劇集女主角「暗黑小天后」Jenna Ortega與小狼女宿友Emma Myers。（《Wednesday星期三》劇集劇照）

《Wednesday星期三》第二季劇集中，凡人咖啡師Hunter Doohan亦會回歸。（《Wednesday星期三》劇集劇照）

其中，女主角Jenna Ortega已由拍攝首季時年僅18歲，剛從童星正式成為演員，轉眼已經22歲！不論外貌及氣質亦已漸漸擺脫劇集「高中生」的形象。雖然有指《Wednesday星期三》劇集將會繼續圍繞Nevermore高中及小鎮，但相信隨Jenna年紀漸長，角色亦會隨之成長變化展現成熟變化，有望進一步黑化！

《Wednesday星期三》第二季繼續由鬼才導演添布頓領航，與Jenna Ortega合作。（imdb）

Jenna Ortega拍攝首季《Wednesday星期三》時，年僅18歲，剛從童星正式成為演員。（《Wednesday星期三》劇集劇照）

Jenna Ortega於首季《Wednesday星期三》播出時紅遍全球，她亦隨之備受荷里活觸目，除了繼續拍攝不少恐怖、驚慄系列電影外， 亦更活躍現身公開活動，包括於艾美獎擔任頒獎嘉賓，及出席各大電影節。其中，Jenna Ortega於今年初亦展現「大個女」一面，罕有性感亮相「第35屆棕櫚泉國際電影節」，白色吊帶裙造型僅以白花遮胸，令胸型盡現。而私底下在社交媒體上，Jenna Ortega亦不時分享暗黑系或時裝名牌造型照，風格成漸轉成熟，不時出現透視或低胸性感造型！

Jenna Ortega今年初出席電影節，以白色吊帶短裙現身。（視覺中國）

Jenna Ortega造型僅以白花遮胸，展現胸型。（視覺中國）

Jenna Ortega造型僅以白花遮胸，展現胸型。（視覺中國）

Jenna Ortega亦不時於社交媒體分享大個女造型照。（Jenna Ortega IG圖片）

Jenna Ortega亦不時於社交媒體分享大個女造型照。（Jenna Ortega IG圖片）