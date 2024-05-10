查無此人｜余凱祺獻出同性激吻　陳穎妮︰初初太斯文後來啜啜聲

電影《查無此人》昨晚（9/5）舉行首映，演員鄒文正、余凱祺（Kaylee）、黃定謙（Himmy）、黎紀君（Christy）、陳善渝（Odi）、張松枝、陳穎妮（Winnie）、李濰靜（Marvia）等，以及導演兼監製孫立基都有出席。女主角Kaylee與戲中戀人Christy心有靈犀，不約而同穿着白色晚裝亮相，而男主角鄒文正則以白馬王子look現身，三位演員襯到絕。



女主角Kaylee與男主角鄒文正，以及Christy心有靈犀，不約而同穿着白色晚裝亮相，襯到絕。（陳順禎 攝）

首映儀式上，各演員分別談及拍攝感受。首次擔正做主角的鄒文正和 Kaylee 都感激導演在拍戲時指導及分析角色，Kaylee 說：「自己第一次演出比較緊張，同埋戲份重、情緒戲都幾多，自己會寫低角色每日諗啲咩，有唔明白就搵導演傾下偈。」司儀指飾演劏房財演的黃定謙戲內不時着底褲及要與女演員交集，黃定謙即說：「因為角色嗰陣未發跡，未夠錢買面褲，所以喺劏房嘅時候都係着住條孖煙通。」

《查無此人》台前幕後一齊出席首映。（陳順禎 攝）

陳穎妮（Winnie）戲中與余凱祺（Kaylee）有大膽激戰場面。（陳順禎 攝）

余凱祺（後）與2黎紀君（Christy）在戲中是孖公仔。（大會提供）

另外，余凱祺（Kaylee） 與陳穎妮（Winnie）接受《香港01》訪問，問到戲中有一場激吻戲，原來二人都是第一次親吻同性，雙方都獻出第一次。Kaylee︰「我自己覺得唔尷尬呀，我感覺還好，可能對方（Winnie）太靚，可以錫靚女感覺幾好。」Winnie︰「開頭係有少少，因為事前冇試過位，一喊Action就直接錫落去，點都有啲尷尬。」

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兩位講起場大戰，都依然甜絲絲。（大會提供）

兩位都係第一次，不過都意外地覺得女仔同女仔錫原來溫柔好多，感覺唔錯。Kaylee︰「佢起初錫得好蜻蜓點水，但後來就深情啲，有啜啜聲。」Winnie︰「整幕都NG咗幾次，要就拍攝角度，錫錫下錫歪咗都要NG再來。我初初係錫得好溫柔，但後來導演話我鍚得好大聲，收音收晒啲啜啜聲。」