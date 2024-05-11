49歲徐若瑄失婚後凍齡不再　被網民嫌老親自祝福回應展現超高情商

台灣歌影雙棲女星徐若瑄，去年結束長達9年婚姻後，重新振作於娛樂圈出發，早前更事隔18年再度推出音樂專輯，執筆填詞道出自己低潮時期的脆弱情緒。雖然現年49歲的徐若瑄為公認的凍齡美女，然而失婚後狀態未如從前，不時被網民評價「老了」「以前比較漂亮」等尖酸留言，但徐若瑄仍選擇正面回應，更展現超高情商的一面。

49歲徐若瑄為公認的凍齡美女，被認為失婚後狀態未如從前。（徐若瑄facebook圖片）

徐若瑄近日於社交媒體分享近照，打扮妝容明顯較過去淡雅樸素，卻引來網民評價失婚後顏值急跌，紛紛留言表示「歲月不饒人」「老了」「以前比較漂亮」。然而徐若瑄未有反擊之餘，更親自高情商回應指：「我祝福特別留言的人，都能長生不老。」直指每個人均會經歷年紀漸長的階段，擁抱歲月年華、真誠地愛自己才是最佳辦法。

徐若瑄近日打扮妝容明顯較過去淡雅樸素，卻引來網民評價失婚後顏值急跌。（徐若瑄facebook圖片）

對於徐若瑄的回應，有不少網民認為展現出道多年的她，鍛練出超高情緒智商，坦然面對負評之餘，而且溫柔地提醒每個人均會面對歲月帶來的變化。徐若瑄更進一步分享看法，認為外貌自然會漸漸老去，創作與才華卻能不斷滋長，表示：「如果我的創作能陪伴你們某些重要時刻，如果我的某些創作能被你們喜歡，那我喜歡被你們叫『才女V』，這樣我會比較開心。」