談判專家｜劉青雲吳鎮宇雙雄舌戰　劉德華監製仲有「型佬」演出

由劉德華監製，邱禮濤執導及編劇，劉青雲、吳鎮宇領銜主演，四強聯手的新戲《談判專家》即將於6月13日上映。今日（5月13日）電影發布最新海報及預告，兩大影帝，青雲和鎮宇相隔19年再度攜手合作，二人新戲同樣演談判專家，一場警署挾持人質案，引發雙雄智力交鋒，舌戰「講數」！

首度曝光的定檔海報中，青雲和鎮宇身穿防彈衣，一份對決味道。（《談判專家》海報）

首度曝光的定檔海報中，青雲和鎮宇身穿防彈衣，神情堅定，分別比出“一”與“二”的手勢，不僅暗示著他們在片中的角色地位，更預示一場關於心理和智力的較量即將拉開帷幕！在預告片中，兩位主角短短的「講數」片段經已非常精彩，談判背後似乎暗藏著更深謎團。劉青雲飾演的談判專家卓文偉意外變身為大膽綁匪，潛入警署挾持人質，他豐富的談判經驗讓警方束手無策。卓文偉堅持只與另一談判專家謝家俊（吳鎮宇 飾）「講數」，局勢隨即逆轉，雙方高手過招，舌戰平分秋色，一時「有數講」，一時「冇數講」，包圍警局的狙擊手如箭在弦，人質生命同時危在旦夕，這場鬥智鬥力對決最終誰勝誰負？

劉青雲飾演的談判專家卓文偉意外變身為大膽綁匪，潛入警署挾持人質。（《談判專家》劇照）

卓文偉堅持只與另一談判專家謝家俊（吳鎮宇 飾）「講數」，局勢隨即逆轉。（《談判專家》劇照）

華仔和邱禮濤繼《拆彈專家》後，再次以監製和導演身份領軍，帶來另一部「專家」系列作品，幕前陣容更邀請到兩大影帝，憑《神探大戰》三度登上金像獎影帝寶座的青雲，以及憑《鎗火》獲金馬影帝的鎮宇聯袂主演！青雲和鎮宇這對鏡頭外的摯友，上一套合作電影經已是2005年的《喜馬拉亞星》，相隔19年終於再在銀幕上碰頭，片中兩人關係非敵非友，將有連場極具張力的對手戲！電影另一焦點是青雲繼《暗戰》系列，再一次飾演談判專家，他跟華仔在這套經典電影的合作令人難忘，而今套新戲青雲將會以另一風格「講數」，定必給大家驚喜！

華仔和邱禮濤繼《拆彈專家》後，再次以監製和導演身份領軍，帶來另一部「專家」系列作品。（《談判專家》劇照）

青雲和鎮宇這對摯友，上一套合作電影經已是2005年的《喜馬拉亞星》，相隔19年終於再在銀幕上碰頭，但觀乎劑照似隔空對戰多。（《談判專家》劇照）

《談判專家》改編自1998年荷里活鬥智神作《冇數講》（The Negotiator），電影同樣由兩位影帝，森姆積遜（Samuel L. Jackson）及奇雲史帕西（Kevin Spacey）主演，身兼編劇的邱禮濤將以全新的視角和敘事手法，重新詮釋這套經典作，青雲表示故事改編出色，相當精彩：「很戲劇性、很反高潮、很好看的劇本！」邱導今趟將鏡頭聚焦紀律部隊另一重要職業 － 談判專家身上，他非常雀躍接受新挑戰：「這次拍攝的是不一樣的警匪片，談判專家是華語電影裡幾乎沒有呈現過的職業。」近年擅長拍攝動作大片的邱導，今次回歸執導文戲為主的故事，戲中依然保持其一貫風格，舌劍唇槍的談判場面，緊張程度不亞於他過往的大製作！