女神金秀賢「暴肥」形象全死角　視覺效果神似《瘦身男女》鄭秀文

Netflix韓劇《雖然不是英雄》於本月初啟播，由男神張基龍、千玗嬉、Claudia金秀賢演出，為張基龍去年退伍後首部主演的電視劇。《雖然不是英雄》上架後，旋即成為Netflix香港熱播劇集第三位，不少粉絲已蓄勢待發，追看將於六月初播出的結局篇。主演之一Claudia金秀賢，昨日（13日）於社交媒體分享劇集拍攝花絮，向來纖瘦修長的Claudia，竟驚現《瘦身男女》級別暴肥形象，由零死角女神變成360度全死角！

Claudia Kim金秀賢昨日於社交媒體分享《雖然不是英雄》劇集花絮照，驚現超肥腫外型！（Claudia Kim IG圖片）

Claudia Kim金秀賢由零死角女神，變成360度全死角！（《雖然不是英雄》劇集劇照）

Claudia金秀賢為少數早已遠赴荷里活發展的韓國女演員，曾參演《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers：Age of Ultron）、《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts：The Crimes of Grindelwald）等全球熱播荷里活電影，亦參演不少串流平台斥資拍攝的劇集。

Claudia Kim金秀賢曾參演Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》，飾演一位韓國醫生。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》電影劇照）

Claudia Kim金秀賢亦曾參演《哈利波特》系列前傳《怪獸與葛林戴華德之罪》，飾演能夠變成蛇的Nagini。（《怪獸與葛林戴華德之罪》電影劇照）

Claudia金秀賢於社交媒體上，分享幾張《雖然不是英雄》的花絮照片，驚見她身穿「增肥外套」、手捧薯片包裝坐在辦公椅上滑行，幾乎難以認出是女神Claudia！而Claudia穿上增肥外套後，效果亦如《瘦身男女》中劉德華與鄭秀文一樣，由臉部到雙腿均全身包實，不論面型、腰間身型或腿部粗幼均得到改頭換面，像真度極高！Claudia的花絮照幾乎嚇親一眾粉絲，但她卻自在自信地分享照片，顯然喜愛自己「增肥」後的形象，甚具幽默感。

Claudia穿上增肥外套後，效果亦如《瘦身男女》中劉德華與鄭秀文一樣。（《瘦身男女》電影劇照）

Claudia金秀賢於社交媒體上，分享幾張《雖然不是英雄》的花絮照片！（Claudia Kim IG圖片）

Claudia金秀賢的「增肥外套」由臉部到雙腿均全身包實，不論面型、腰間身型或腿部粗幼均得到改頭換面，像真度極高！（Claudia Kim IG圖片）