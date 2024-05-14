來自汪星的你｜導演手繪版動畫短片　成功打動郭富城答應演出

由張家振監製和陸可導演，郭富城、藍盈瑩領銜主演，黃齡、王大陸、邢韻嘉特別出演的奇幻溫情喜劇《來自汪星的你》，講述了糖廠工人江斯旺（郭富城 飾）獨自撫養女兒江露（藍盈瑩 飾）成長，不料在陰差陽錯中變成一隻小狗，於時空交錯後，狗爸阿旺費盡力量找到女兒，發現此時江露已長大成人，並成為了一位創作歌手，但看似光鮮亮麗的背後卻另有隱情。



郭富城在戲中飾演糖廠工人，愛上夾Band唱歌。（《來自汪星的你》劇照）

由導演陸可親畫的草圖動畫，深深打動郭富城。（《來自汪星的你》草圖）

《來自汪星的你》以奇幻喜劇的方式來表達出父愛，導演陸可坦言由Aaron飾演糖廠工人及聲演一隻小狗兩個角色，是一大突破，所以決定以誠意來打動Aaron來答應演出，將電影劇本初步的構思，以分場草圖的手繪圖製作出電影中的整個劇情，整個動畫片就是個完整劇本，再作簡單配樂及聲效並加上真人配音，由監製張家振陪同，將這短片親自從北京飛去香港播放給Aaron觀看。

導演將電影劇本初步的構思，以分場草圖的手繪圖製作出電影中的整個劇情。（《來自汪星的你》草圖）

成為電影畫面的模樣。（《來自汪星的你》劇照）

整個動畫片就是個完整劇本，再作簡單配樂及聲效並加上真人配音。（《來自汪星的你》草圖）

成為電影畫面的模樣。（《來自汪星的你》劇照）

Aaron亦細說接拍這部電影的初衷：「當初是監製張家振向我推薦這部戲，最打動到我的主點是導演把電影劇本處理成動畫短片讓我觀看，我第一次看到整個短片時已深深被劇情感動，那份父女情很令人動容，還有我很開心這是有一部合家歡電影，我可以帶囡囡一同觀看。」

草圖上的狗狗已充滿人性表情。（《來自汪星的你》草圖）

加上郭富城的表情，狗狗更加感情豐富。（《來自汪星的你》劇照）

在其中一條短片，男主角以搞笑可愛的出場方式，展露出父親對女兒的愛，而女兒的眼裡也只有爸爸存在，彷彿世界上只屬於兩人的，即使是短短兩分鐘的手繪版也令人相當感動。而另一條短片，就算以小狗的身份出現在女主角的生活中，作為父親也總會為女兒的事而生氣也會替她高興，表達出即使生活變成什麼模樣父母的愛也永遠會在。電影《來自汪星的你》的整個團隊花了不少心思才能製作出這部令人反思、學習愛在當下的電影。