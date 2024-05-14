查無此人｜余凱祺誤墮鄒文正圈套遭施暴　密室高溫拍攝︰拍到想嘔

全新犯罪電影《查無此人》已定於本月23日正式上映，今周末及周日（5月18及19日）更會率先舉行謝票優先場。《查》片以港人身份盜竊罪案為主軸，講述一班看似平凡的劏房戶其實各有詭奇故事，租客之一、外表人畜無害的女主角余凱祺（Kaylee），其角色同樣隱藏恐怖過去，活在驚慄陰霾下呃詐度日。

余凱祺（Kaylee）飾演的角色是受害者之一。（《查無此人》劇照）

片內其中一幕戲，Kaylee就要飽受驚嚇欺凌，劇情指劏房內有人向她施暴，「包租公」鄒文正視若無睹，「神秘房客」陳善渝更踩多一腳，指使南亞打手（溫晉傑飾）對Kaylee進一步施虐⋯⋯

Kaylee飽受驚嚇欺凌，此刻「神秘房客」陳善渝出現，卻是踩多一腳。（《查無此人》花絮相片）

鄒文正辣手摧花，向Kaylee狠下毒手。（《查無此人》花絮相片）

戲中Kaylee 手腳遭膠索帶綑綁，口內塞有高爾夫球再封口罩，叫苦連天的她先被鄒文正摔倒在梳化，遇襲時再撻落地掙扎逃命。之後，Kaylee更要在在屋外拍攝被溫晉傑重腳飛踢鏡頭，跌倒後又被強拖入屋，過程可謂慘不忍睹。

在高溫密室下拍這場動作戲，Kaylee熱到全身濕透，幾乎唞唔到氣，所以一cut機工作人員馬上開手提風扇給她降溫。（《查無此人》花絮相片）

Kaylee為免工作人員花時間為她解綁，由試戲到roll機都沒解除索帶，寧願綁手綁腳「殭屍跳」，至拍完後手腳已被索帶勒到紅腫，將近散晒的Kaylee苦笑：「我已經冇力啦，原來畀索帶箍住手手腳腳真係好痛，痛到真係唔想掙扎，如果真實情況可能係你殺咗我啦、姦咗我啦，我放棄啦。」她更直言拍到想嘔，「好侷，仲要加埋口罩，含住個哥爾夫球，係有少少想嘔，因為係咁吞返自己口水，但吞又吞唔到喎，濁住想咳好辛苦。」