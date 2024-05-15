惡女｜四大情節與「何伯事件」相似　從飲食入手戴金鑽遭女兒反擊

無綫節目《東張西望》自上星期播出，76歲何伯與43歲內地女子「新何太」的個案後，成為全城熱話，二人婚後，令何生跟5名子女關係決裂，細女更提走聯名戶口中的450萬存款，以保障爸爸的財產免被騙光。事件連日不斷發酵，有網民更發現去年在台灣上畫的一部電影《惡心》，當中情節跟何生何太不謀而合。不過可以透露少少，電影的情節更為曲折離奇，最後更有意想不到的結局，值得欣賞。



自《東張西望》報道何伯與「新何太」個案後，成為全城熱話。（影片截圖）

「何伯事件」竟與電影情節有不少相同之處。（《惡女》劇照）

電影四大情節相似

電影《惡女》由台灣演員林美秀及邵雨薇主演，林美秀飾演的何秀蘭，表面上是一名生活無憂的中年女子，但憑高超的廚藝，以及性生活上的獨門心法，成功向單身男士埋手，直至因一宗謀殺案曝光，被揭發前後跟他交往的三位男士，竟先後都選擇燒炭自殺，而且所選的炭更是同一牌子。更可怕是三人在死前，都會匯出鉅款予何秀蘭。邵雨薇在戲中飾演新聞主播黃立美，正當她全身投入去追查這寫新聞時，竟發現早年喪妻的爸爸，正計劃跟何秀蘭結婚。為保護父親，黃立美不惜一切代價加以阻止，並與檢察官李國倫（鳳小岳 飾）一起展開調查。

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一）外型相似度高

「新何太」的外貌雖然有口罩遮掩，但都見到不算出眾，而身形亦算肥潤福氣型，跟大家一貫幻想能輕易奪取男人心的所需外表，有一大段距離。而電影《惡女》的女主角正正都是同一類型，不單其貌不揚，而且身形偏重量級，不過她最引以為傲是完全掌握男人所需，從而提供既滿足性慾又安撫心靈的關係。

「新何太」的外貌不算出眾，身形亦算肥潤福氣型。（影片截圖）

《惡女》的女主角林美秀正正都是同一類型，不單其貌不揚，而且身形偏重量級。（《惡女》劇照）

二）飲出真感情

何伯在接受《東張西望》訪問時表示，與「新何太」緣定於一碗湯，當時二人在街市初相識，女方不時向他送上愛心靚湯，結果喝下的不只是湯水，還是一啖一啖的濃濃愛意，令何伯一時間難以自拔。電影《惡女》中的何秀蘭就更加落本，她擅長日本高級料理，為鑽研更會上價值數萬元的烹飪課程，而她被捕後，更講出擅長烹飪的重要︰「男人啊，都想找個會煮飯的，照顧父母的，性生活協調的女人。」值得一提，何秀蘭所涉及的三宗燒炭自殺案，當中所選用的都是同一款，於煮食時用到的日本備長炭。

何伯與「新何太」緣定於一碗湯。（影片截圖）

《惡女》中的何秀蘭廚藝了得，擅長日本高級料理。（《惡女》劇照）

三）周身名牌

何伯自從湯水擦出愛火花後，對「新何太」都非常大手筆，在節目中大騷2卡鑽戒，又有定情勞力士腕錶，還有情人節送出價值十萬的龍鳳鈪，單單訪問當日的行頭已達30萬。電影中的何美蘭，行頭一樣十足。《惡女》中的何秀蘭，不單住的是高檔豪宅，屋內更有足足一間房的衣帽間，生活富泰，而所花的正是之前三位男士自殺前所匯入的金錢。

「新何太」在節目穿金戴銀又有名貴包包，雖事後有解釋為A貨。（影片截圖）

但呢對價值十萬的龍鳳鈪，於情人節送出的就貨真價實。（影片截圖）

戲中何秀蘭全身名牌，全屬真貨。（《惡女》劇照）

四）女兒出手阻止

何生與「新何太」結婚後，正想從450萬的定期拿其中100萬去做生意時，才發現與細女開的聯名戶口已被清空，只剩下4000多元，這是子女以防父親被騙的對策。而電影《惡女》中，當女主播黃立美發現獨居老父決定再婚，而「準後母」正是被傳媒封為「恐龍蛇蠍女」的何秀蘭時，亦開始作出各種抗衡。而當何被帶上法庭審問時，她更爆出金句︰「男人愛我，給我錢，我收了，有錯嗎？」

自老爸再婚，五個子女就反目形同陌路人。（影片截圖）

主播黃立美發現獨居老父決定與「恐龍蛇蠍女」再婚，便想盡辦法阻止。（《惡女》劇照）

呢位準後母，更向女兒傳授馭夫術。（《惡女》劇照）

改編自真實案例

電影《惡心》跟何生何太如有類同，當然實屬巧合，但其實電影的靈感是來源日本發生在2009年的真實事件「木嶋佳苗案」，一位外表比較不符合主流審美的中年女子，以高超的廚藝、無微不至的溫柔照顧，擄獲無數孤單男子的心，甚至讓他們交出所有財產，最後即使鋃鐺入獄仍粉絲不斷，甚至還有人要跟她結婚，令人百思不得其解。

「木嶋佳苗案」的當事人外貌。（影片截圖）