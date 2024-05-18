九龍城寨︱古天樂報喜6000萬票房　躋身華語片十大清一色「00後」

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑主演，電影於五一黃金檔期上映後，本地票房捷報頻傳，大受觀眾歡迎。今日（18日）更傳來好消息，香港票房突破6000萬元大關，登上香港電影史上華語片總票房榜第10位！



《九龍城寨之圍城》香港票房突破6000萬元大關。（九龍城寨之圍城IG圖片）

《九龍城寨之圍城》主創團隊現正出席「第77屆康城影展」。（康城影展FB圖片）

《九龍城寨之圍城》票房突破6000萬的好消息，由「龍捲風」古天樂親自向外界宣布，古天樂於電影官方社交媒體影片中興奮表示：「我哋《九龍城寨》已經突破6000萬喇！喺呢到代表《九龍城寨》所有台前幕後、演員，多謝各位觀眾支持，希望各位繼續支持《九龍城寨》！」

《九龍城寨之圍城》票房突破6000萬大關的好消息，由「龍捲風」古天樂親自宣布，更登上香港電影史上華語影片總票房榜第10位！（電影公司提供）

《九龍城寨之圍城》成為香港電影史上華語片總票房榜第10位，意味原據原排名第十的成龍作品《警察故事4之簡單任務》（1996），跌出十大位置，令成龍所有作品跌出排行榜。成龍於香港最賣座的兩部作品《警察故事4之簡單任務》及《紅番區》僅排於第11及12位，亦正式令頭10位所有作品被後千禧香港電影取代，最早上映一部則為周星馳於2001年執導作品《少林足球》。

成龍作品《警察故事4之簡單任務》跌出總票房榜頭10位，令榜上再無成龍作品。（《警察故事4之簡單任務》電影劇照）

周星馳於2001年執導作品《少林足球》，成為榜上最早上映的電影。（《少林足球》電影劇照）

《九龍城寨之圍城》上映至今未及三周已取得亮麗成績，走勢仍持續強勁，預計於本周末有望增添數百萬港元票房，躍前至華語總票房榜第五位，逼近現據第四位的《寒戰II》。外界更預期《九龍城寨之圍城》具有挑戰三甲寶座的潛力，超前2022年至2023年初期間，創下票房神話的《毒舌大狀》、《明日戰記》及《飯戲攻心》。

《毒舌大狀》為香港電影史上華語片總票房榜第1位，票房紀錄為1億1500萬港元。（《毒舌大狀》電影劇照）

《明日戰記》為香港電影史上華語片總票房榜第2位，票房紀錄為8100萬港元。（《明日戰記》電影劇照）