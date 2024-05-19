康城影展2024︱加沙美人豔壓紅地氈　網民起底後震驚︰大腦停頓了

國際影壇盛事《第77屆康城影展》現正舉行，繼日前正式開幕後，各競賽單元及參展作品陸續於電影節舉行放映。本屆電影節雲集世界各國電影，法國紀錄片《加沙美人》的主創團隊，於當地今日（18日）出席電影首映，導演Yolande Zauberman攜同演員Talleen Abu Hanna登上紅地氈，其中以色列模特兒Talleen Abu Hanna成為現場焦點，觀眾旋即對這位「加沙美人」產生強大好奇，結果卻相當震驚！

法國紀錄片《加沙美人》導演Yolande Zauberman攜同演員Talleen Abu Hanna登上紅地氈！（視覺中國）

以色列模特兒Talleen Abu Hanna當場豔壓康城紅地氈！（視覺中國）

法國紀錄片《加沙美人》的以色列模特兒Talleen Abu Hanna成為現場焦點，觀眾旋即對這位「加沙美人」產生強大好奇，結果卻相當震驚！（視覺中國）

法國紀錄片《加沙美人》劇情追踪一群跨性別人士，從加沙逃走至以色列特拉維夫，他們展開風險重重的旅程，目的是在價值觀差異的國度間，尋找自我認同並逃避一切衝突與壓逼。《加沙美人》紀錄片為世界帶來另一視覺，了解以巴衝突下，性小眾群體生活面貌。

法國紀錄片《加沙美人》劇情追踪一群跨性別人士，從加沙逃走至以色列特拉維夫，尋找自我認同並逃避一切衝突與壓逼。（《加沙美人》電影劇照）

參與演出《加沙美人》的Talleen Abu Hanna，本身為一位現年29歲的以色列名模，曾參加以色列小姐選美比賽。生於一個以色列阿拉伯裔的天主教家庭中，Talleen Abu Hanna同時擁有以色列與阿拉伯人的身份認同，而在14歲時更確認自己女性性別認同，及後遷居至特拉維夫尋求變性的可能。Talleen Abu Hanna最後於2016年在泰國完成性別重置手術，同年更贏出以色列首屆跨性別選美比賽，2018年亦參加以色列小姐選美比賽。

參與演出《加沙美人》的Talleen Abu Hanna，本身為一位現年29歲的以色列名模，曾參加以色列小姐選美比賽。（視覺中國）

Talleen Abu Hanna最後於2016年在泰國完成性別重置手術，同年更贏出以色列首屆跨性別選美比賽，2018年亦參加以色列小姐選美比賽。（視覺中國）

Talleen Abu Hanna於康城紅地氈亮麗登場，網民對她的背景大感興趣，更發掘到她跨性別的身份時，均感到非常意外，有網民討論時表示：「她是姬嘉鐸（Gad Gadot）後下一位以色列超級美人！」亦有網民對她的跨性別身份感到震驚，直言難以想象：「大腦停頓了兩秒！」

Talleen Abu Hanna於康城紅地氈亮麗登場，網民發掘到她跨性別的身份時，均感到非常意外。（Talleen Abu Hanna IG圖片）

Talleen Abu Hanna於康城紅地氈亮麗登場，網民發掘到她跨性別的身份時，均感到非常意外。（Talleen Abu Hanna IG圖片）

Talleen Abu Hanna於康城紅地氈亮麗登場，網民發掘到她跨性別的身份時，均感到非常意外。（Talleen Abu Hanna IG圖片）

近年不少跨性別演員與模特兒於國際影壇現身，其中猶以美國女演員Hunter Schafer最為觸目。Hunter Schafer天生一副既高貴又性感的外貌，更參演《高校十八禁》（Euphoria）及《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》（The Hunger Games：The Ballad of Songbirds and Snakes）等主演影視作品，與Zenedaya、Sydney Sweeney等荷里活女神合作，表現亦大受觀眾歡迎！

Hunter Schafer近年成為荷里活最受觸目的跨性別女演員。（視覺中國）

《高校十八禁》是跨性別模特兒Hunter Schafer首次主演的劇情作品。（《高校十八禁》劇集劇照）