加菲貓勇闖世界｜加菲貓父首度現身　林雪麥沛東扮父子檔聲演

加菲貓最新動畫《加菲貓：勇闖世界》，即將於6月22日上映。加菲貓一直與主人阿北及狗狗朋友阿的一起，過著驕生慣養的生活。一日，加菲貓與失散多的父親 – 阿肥重聚。加菲被迫跟上阿肥，展開瘋狂爆笑冒險。

電影《加菲貓：勇闖世界》將於6月22日上映。(海報)

雪哥和麥東首次合作就默契十足，配音前一起研究如何互相配合。(電影公司提供)

今次邀請到邀請到屢獲金像最佳男配角提名的林雪，首次為動畫獻聲，而加菲貓則由提名過金像獎最佳男主角，新晉演技派麥沛東聲演，二人首次合作就組成新鮮的父子檔。林雪和麥東在配音前就大放笑彈，二人外形上神還原阿肥及加菲兩父子，不過林雪就「嫌棄」麥東未夠瘦做他兒子，麥東就覺得與雪哥越望越似，更提議下次合作可以再加上與他似樣的白只演他的哥哥，那就可以演一家三口。雪哥和麥東首次合作就默契十足，配音前一起研究如何互相配合，務求演繹出最爆笑溫馨的父子歷險。

麥東為今次配音做足準備。(電影公司提供)

雖然林雪就「嫌棄」麥東未夠瘦自己個仔，但麥東就覺得與雪哥越望越似。(電影公司提供)

故事大綱

全球知名大食懶家貓加菲貓（麥沛東 聲演），每日足不出戶享受外賣pizza和千層麵，與及狗狗朋友阿的貼心的服侍。一晚，當加菲準備食宵夜時，突然和阿的一起被神秘敵人綁架，因而意外與他失散多年、首次於大銀幕現身的父親 – 不羈流浪貓阿肥（林雪 聲演）重聚。加菲和阿的被迫跟上阿肥，展開瘋狂惹笑又溫馨滿瀉的野外冒險，並揭開不為人知的身世之謎。