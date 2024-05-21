The 8 Show｜8人困獸鬥諷YouTuber文化　刷流量增時間賺過億獎金

Netflix繼《魷魚遊戲》之後，又一部講一班遊戲參賽者，為求生存和獎金，不擇手段的韓劇《The 8 Show》。劇集在上星期17/5上架，不少人開出第一集睇頭15分鐘，不期然會覺得《魷魚遊戲》嚟嘅？事實上睇落就知雖然類似，但玩法完全唔同，而且最大分別係整個遊戲唔准人死，否則立即終止，人人冇錢賺，令遊戲少咗你死我活的明槍，換上笑裡藏刀的連場暗戰。

8個受貧窮所困或失去生存意志的人，參加一個只要增加積累時間，就會賺取更多金錢的真人騷。（《The 8 Show》劇照）

網絡漫畫改編

《The 8 Show》改編自韓國熱爆網漫，裴真秀創作的《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》兩部網路漫畫，合二為一進行改編，並由名導，拍過《緊急迫降》的韓在林編劇兼執導。漫畫原設8位參加者，要在一個與外界徹底斷絕聯繫的空間生活 100 天，就能獲得 448 億韓圜（2.6億港元）的賞金，不過一旦有人死，整個遊戲就會立即終止。

《The 8 Show》改編自韓國熱爆網漫，裴真秀創作的《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》兩部網路漫畫，合二為一進行改編。（網上圖片）

柳俊烈飾演一個負債累累的廢青，廢到才藝表演都諗唔到做乜。（《The 8 Show》劇照）

《The 8 show》由柳俊烈、千瑀嬉、朴正民主演，換成8個受貧窮所困或失去生存意志的人，參加一個只要增加積累時間，就會賺取更多金錢的真人騷。情況就似有一批隱形觀眾，只要８個人有出色的演出，就會增加大家的逗留時間，於是大家為「刷流量」，無所不用其極。

角色冇名，完全用所住樓層代替，叫「1樓」、「2樓」。（《The 8 Show》劇照）

每人居住環境時薪不同

不過遊戲本身已經存在不平等現象，8名應邀者，每人獲分到1至8樓不同樓層，在大樓中每渡過一分鐘就會累積獎金，但參加者所住的樓層愈高，每分鐘的獎金就愈高，1樓每分鐘可獲1萬韓元（約港幣57元），2萬就是萬韓元（約港幣104元），去到8樓每分鐘則高達34萬韓元（約港幣1960元），反映資本主義的不平等。偏偏因為各人的「時薪」不同，意味着資源分配不均，每人的機會成本都唔同，繼而引發不少衝突。

因為各人的「時薪」不同，意味着資源分配不均，每人的機會成本都唔同，繼而引發不少衝突。（《The 8 Show》劇照）

但唔好以為參加者只要乜都唔做，純粹呆坐等時間過，就可以累積更多獎金，因為遊戲期間住所內並不會提供任何必需品，食物、水甚至廁所都冇，要用便利馬桶，而在房內消費的物價更是市價的1000倍，所以買咩都真係要小心度過。

要「觀眾」鍾意睇打賞時間，咩表演都要試下。（《The 8 Show》劇照）

刷流量是王道

此外，如果咩都唔做，時間就會如常地流逝，咁遊戲就好快玩完，能夠賺的錢就唔會多。想賺時間，就要做到精彩表演畀一班金主睇到，滿意就著量加時間，夠精彩先可以玩落去。於是眾人出盡渾身解數，由唱歌、跳舞講笑話，到血肉格鬥同打真軍演出都一一奉上，目的就是要換到更多時數。十足十現實社會為刷流量，連黃家駒個墓都冒犯一樣。而當大家以為住高樓層的享有更闊生活空間，更高時薪最著數時，去到劇集中段就發現原來低習住戶都有優勢。