玩轉腦朋友2｜全港率先睇精彩片段　全院滿佈記憶球化身大腦總部

今年暑假最期待電影，迪士尼與彼思的重頭製作《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），闊別9年終於回歸，鐵定7月11日全港上映。為隆重其事，迪士尼與彼思已在全球各地舉行SPECIAL FOOTAGE SCREENING，讓大家率先睇開首35分鐘片段，而昨晚（21/5）就到香港觀眾先睹為快。

電影公司邀請多位嘉賓出席，包括艾粒，全場佈滿變色彩燈球，靚到不得了。（電影公司提供）

昨晚獲邀出席的觀眾，可以先睹為快《玩轉腦朋友2》頭35分鐘的劇情，如之前預告所見，今集除了有原定的5位腦朋友︰阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎外，仲有因為韋莉步入青春期，而產生了4種情緒，分別是阿焦（焦慮）、阿羨（羨慕）、阿厭（厭惡）和阿尷（尷尬）。

由第一行望上去，效果更靚。（電影公司提供）

可以透露少少，4位新增角色性格非常突出，而隨住韋莉的面對的日常，新情緒管理似乎更大排用場，而且4位跟原定的5位腦朋友，一相處就產生意見不合，並要將這班舊有腦朋友困起，以新情緒主導韋莉過新生活，過程出現極大考驗。

為配合電影，戲院全場佈置了變色彩燈球，幻化成大腦總部，非常好氣氛。而開場前及完場後，電影公司都安排了阿樂、阿愁登場，跟大家合照集郵。此外，去到戲院的VIP Lounge，繼續有不少打卡位外，又為嘉賓提供幾款代表腦朋友的小食，十分有誠意，令嘉賓們不停到處打卡唔捨得走。