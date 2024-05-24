劉亦菲亮相名牌時裝活動　極罕稍現性感裙裝疑似真空透視激突？

有「神仙姐姐」之稱的內地女星劉亦菲，日前於巴塞隆拿出席意大利品牌活動早春時裝騷，與國際巨星珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）、茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、Ana de Armas及Chloë Moretz等同場現身。作為席間罕有的華裔女星代表，憑《花木蘭》等荷里活作品揚名的劉亦菲，以一套藍色繡花連身短裙現身活動，美貌絲毫不輸一眾歐美女星！

劉亦菲有「神仙姐姐」的美譽！（劉亦菲IG圖片）

劉亦菲於品牌活動早春時裝騷，與國際巨星珍妮花康納莉同場現身。（視覺中國）

劉亦菲於品牌活動早春時裝騷，與國際巨星茜爾莎羅倫同場現身。（視覺中國）

劉亦菲於品牌活動早春時裝騷，與國際巨星Ana de Armas同場現身。（視覺中國）

劉亦菲於品牌活動早春時裝騷，與國際巨星Chloë Moretz同場現身。（視覺中國）

劉亦菲向來以仙氣形象深入國際及華語影壇觀眾心目中，甚少以性感打扮示人，日前的連身短裙亦不例外，然而卻有眼利網民發現，劉亦菲裙裝下竟疑似真空，罕有袒露較性感的形象。劉亦菲亮相活動的繡花裙裝，布料暗透肉色底料，雖然剪裁未算貼身，但纖薄的布料卻疑似展露出「神仙姐姐」的身材，細看之下更疑似真空！

有眼利網民發現，劉亦菲裙裝下竟疑似真空，罕有袒露較性感的形象。（視覺中國）

劉亦菲的裙裝不算貼身，但纖薄的布料卻疑似展露出「神仙姐姐」的身材，細看之下更疑似真空！（視覺中國）

現年36歲的劉亦菲早於2003年出演金庸武俠電視劇《天龍八部》而出道，當年年僅15歲的劉亦菲以超仙氣顏值演活王語嫣一角，與林志穎之間的感情線亦相當吸睛！及後劉亦菲主演《神鵰俠侶》，與黃曉明分別飾演小龍女與楊過，令劉亦菲進一步爆紅。作為美籍華裔女演員，劉亦菲亦一早進軍荷里活，拍攝中美合拍片《功夫之王》，近年亦拍攝迪士尼動畫真人版電影《花木蘭》，憑東方仙氣美人形象為全球觀眾熟悉。

劉亦菲15歲時已經參演《天龍八部》劇集，與林志穎的對手戲相當吸睛！（天龍八部》劇集劇照）

劉亦菲及後主演《神鵰俠侶》，小龍女的形象深入民心！（《神鵰俠侶》劇集劇照）

劉亦菲於2008年進軍荷里活，拍攝中美合拍片《功夫之王》飾演小燕子一角（《功夫之王》電影劇照）