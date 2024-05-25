康城影展2024︱章子怡楊冪亮相紅地氈　陳是知登國際影壇大方得體

國際影壇盛事「第77屆康城影展」現正舉行，本屆觸目參展華語電影《醬園弄》，由雙料金像最佳導演陳可辛執導，章子怡、楊冪、趙麗穎等內地頂流女演員主演，當地時間昨晚（24日）更登上康城紅地氈！陳可辛攜同吳君如、女兒陳是知，與章子怡、楊冪、大鵬、雷佳音等一眾演員亮相《醬園弄》首映，並於紅地氈華麗登場，國際影后章子怡亦成為全場焦點人物！

陳可辛攜同章子怡、楊冪、大鵬、雷佳音等一眾演員亮相《醬園弄》康城影展首映。（視覺中國）

《醬園弄》女主角章子怡亮相「第77屆康城影展」首映紅地氈。（視覺中國）

《醬園弄》主演楊冪亮相「第77屆康城影展」首映紅地氈。（視覺中國）

《醬園弄》改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀四十年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、非常爛賭，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。《醬園弄》為章子怡自去年10月宣布離婚後的首部主演作品，亦早已預告於康城影展舉行世界首映。

章子怡於《醬園弄》中飾演殺夫案兇手詹周氏。（視覺中國）

《醬園弄》為章子怡去年10月宣布離婚後，首部主演作品，更帶她再次登上國際影壇舞台！（視覺中國）

章子怡作為國際影壇舉足輕足的華人演員，亮相之時自然成為傳媒焦點，而在趙麗穎未有出席下，楊冪亦成為「八五花」的代表。導演陳可辛攜同影后吳君如與女兒陳是知登場，亦為初出道的女兒成功爭取國際影壇曝光機會，上月剛滿18歲的陳是知，以吊帶連身短裙踏上紅氈，面對現場數百外媒鏡頭毫不怯場，得體大方地叉腰與父母留影。

吳君如亦陪同陳可辛亮相「第77屆康城影展」。（電影公司提供）

陳可辛、吳君如與女兒陳是知一家三口於康城首映亮相紅地氈！（視覺中國）

陳是知在現場數百外媒鏡頭前大方與母親吳君如合照，絲毫不怯場！（視覺中國）

陳是知在現場數百外媒鏡頭前大方與父親陳可辛合照，絲毫不怯場！（視覺中國）

《醬園弄》於康城舉行首映後，外媒首波焦點短評亦已出爐，大讚陳可辛敘事風格與建構懷舊上海的手法之餘，亦形容電影為「具同情心的女性倖存者故事」，並將電影重新定義為「以真實犯罪案件包裝、講述女性面對家庭暴力的劇情片」。